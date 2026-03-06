McLaren F1 a ’résolu’ des problèmes au cours d’une journée ’plutôt bonne’

McLaren F1 a connu un vendredi compliqué à Melbourne, mais globalement positif, avec plusieurs problèmes techniques qui ont ralenti Lando Norris et Oscar Piastri, mais malgré tout des points encourageants.

Oscar Piastri a terminé en tête de la première journée avec le meilleur temps des EL2, et le pilote local est satisfait d’avoir pu signer ce bon résultat face à son public, mais il admet que la quantité de travail est colossale.

"Voilà, la première journée est terminée. Beaucoup d’enseignements, mais dans l’ensemble, une journée plutôt bonne. Les EL1 ont été délicats ; nous avons eu quelques problèmes de calibration de l’unité de puissance au début, mais nous les avons résolus durant la séance" a déclaré Piastri.

"Les EL2 se sont déroulés sans accroc, nous avons pu trouver un peu plus de régularité et la voiture s’est comportée davantage comme prévu, ce qui est positif. Nous allons analyser ce que nous avons appris aujourd’hui afin d’en trouver encore un peu plus demain, avant les premières qualifications de l’année."

Lando Norris était septième en EL2 après avoir connu un problème qui l’a empêché de faire plus de sept tours en EL1, et le champion du monde en titre admet un début de week-end complexe : "Une première journée difficile, mais c’est agréable d’être de retour dans la voiture pour le début d’une nouvelle saison."

"Nous n’avons pas pu rouler autant que nous le souhaitions ce matin en raison de quelques problèmes de fiabilité, nous sommes donc un peu en retard en termes de roulage et d’apprentissage. Avec ces nouvelles réglementations, le temps passé en piste est très important, nous avons donc du travail ce soir pour rattraper ce retard."

"Nous avons de bonnes données à analyser provenant de la seconde moitié des EL2, et il y a beaucoup à apprendre de ce que nos concurrents ont fait. Nous allons travailler dur cette nuit pour essayer de combler cet écart avant de remonter dans la voiture pour les EL3 demain."

Rob Marshall, directeur technique en charge de la conception, tire un bilan plutôt positif de la journée : "Une journée globalement positive, malgré quelques moments plus délicats, avec beaucoup d’enseignements sur tous les aspects de ces voitures issues de la nouvelle réglementation."

"Durant les EL1, nous avons examiné un problème sur la voiture de Lando qui a confirmé un souci de contrôle de la transmission, lequel a été résolu avant la séance suivante. Les EL2 se sont déroulés un peu plus sereinement, les pilotes trouvant plus de régularité et accumulant des données précieuses sur différents types de roulage, y compris des simulations de qualification."

"Nous sommes dans une position correcte concernant les réglages de la voiture, mais nous allons examiner cette nuit où nous pouvons continuer à progresser, en nous concentrant sur tous les aspects : réglages du châssis, pneumatiques, ainsi que la gestion et l’optimisation de l’unité de puissance. Avec un temps d’essais limité avant les qualifications, tout le monde affine encore son approche, et nous avons constaté des améliorations généralisées entre les EL1 et les EL2."

"Pour les qualifications de demain, nous espérons être dans la lutte, la précision compte plus que jamais et il sera important de s’assurer que nous exécutons parfaitement la préparation malgré le trafic attendu. Nous avons hâte de reprendre la piste."

Zak Brown, le PDG de l’équipe, a fait le point sur le problème rencontré par Norris : "On a eu un problème d’embrayage avec Lando et il y a eu un souci électronique sur la voiture d’Oscar, mais on a pu rouler. On a vu des voitures s’arrêter au bout des stands donc il semble que tout le monde essaie de faire fonctionner ces voitures très complexes."

McLaren doit ajuster sa manière de travailler pour optimiser son exploitation du nouveau règlement, notamment sur la manière de gérer l’énergie.

"C’est encore tôt, on doit voir ce que la qualification et la course donneront. Avant, c’était à celui qui était le plus rapide et qui freinait le plus tard, et ces voitures demandent de revoir nos priorités. C’est une toute nouvelle réglementation et il faudra voir comment ça se développe."

L’Américain refuse de donner une idée de la hiérarchie : "On est encore en train d’apprendre, c’est difficile à dire pour les autres teams, Ferrari semblait très rapide dans la première séance. Ils ont peut-être réussi à mieux maîtriser les choses, mais c’est encore tôt."