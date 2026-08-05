Audi F1 a bien travaillé mais ’l’écart avec les quatre top teams est important’

Après un début de saison frustrant, marqué par plusieurs occasions manquées, Audi semble enfin récolter les fruits de son travail en Formule 1. Grâce à une série de trois Grands Prix consécutifs dans les points avant la trêve estivale, l’écurie allemande aborde la pause avec davantage de sérénité. Allan McNish, directeur de la compétition, se montre optimiste quant à la trajectoire de l’équipe, même s’il reconnaît que le chemin reste encore long avant de pouvoir rivaliser avec les quatre écuries de tête.

Alors que la Formule 1 entre dans sa pause estivale obligatoire de deux semaines, McNish est revenu sur les récents progrès réalisés par Audi, qui a enfin mis fin à une longue série de frustrations.

Après sept Grands Prix où le potentiel affiché n’avait pas été concrétisé par des points, l’équipe a finalement fait repartir son compteur à Silverstone avant d’enchaîner avec deux nouvelles arrivées dans le top 10 en Belgique et en Hongrie grâce à Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg.

Selon McNish, plusieurs évolutions expliquent cette progression.

"Nous avons apporté une évolution aérodynamique en Autriche, et cela nous a beaucoup aidés, notamment dans les virages lents où nous étions un peu plus faibles," explique-t-il.

"Nous avons aussi procédé à des adaptations qui nous ont permis, je dirais, d’améliorer la facilité de pilotage. Là encore, cela concerne surtout les virages à basse vitesse."

Il estime que les ingénieurs comprennent désormais beaucoup mieux le fonctionnement de la voiture.

"Dans ces situations, il s’agit surtout de cela. Ensuite, il faut trouver la bonne direction avec la voiture, comprendre ce qu’elle apprécie et ce que le pilote apprécie. C’est sur ce point que nous avons encore progressé."

Audi n’exploitera pas toutes les opportunités de développement disponibles pour son groupe propulseur cette saison. McNish a confirmé l’information donnée ces derniers jours : la prochaine mise à jour majeure du moteur attendra 2027, Audi préférant préserver ses ressources dans le respect du règlement budgétaire.

"Nous avons utilisé cette opportunité pour mettre en œuvre de petites améliorations dès Barcelone. Cela a bien fonctionné et nous a permis d’avancer. Une mise à jour plus importante est probablement prévue pour 2027. Par conséquent, nous ne verrons pas de changements majeurs sur le groupe propulseur d’ici là."

"Nous ne pouvons pas épuiser tous nos fonds d’un seul coup. Si nous le faisions, il ne nous resterait plus de réserves pour lutter par la suite. C’est pourquoi nous devons gérer nos attentes."

Nommé plus tôt cette année pour remplacer Jonathan Wheatley à la tête des opérations sportives, Allan McNish découvre son premier véritable poste de direction en Formule 1, aux côtés de Mattia Binotto.

Même si son arrivée comme celle du projet Audi restent très récentes, l’ancien pilote de Formule 1 et multiple vainqueur des 24 Heures du Mans estime que les signaux sont très encourageants.

"Depuis que je suis directement impliqué, je constate une progression des personnes. Je vois la confiance grandir au sein de l’équipe. Je pense que nous fonctionnons réellement comme une équipe, et Budapest a été une course assez compliquée pour différentes raisons."

"Mais la façon dont nous avons exécuté ce week-end a été bonne. En termes de performance pure, je pense que nous sommes meilleurs en qualifications que ce à quoi je m’attendais. Je ne pensais pas que nous serions aussi rapides, et surtout aussi régulièrement rapides. Nous sommes capables d’exploiter cela, même si nous devons encore franchir un nouveau cap."

Les départs restent un point faible

Tout n’est cependant pas parfait, et McNish identifie clairement plusieurs axes de progression.

"Parmi les domaines dont nous ne sommes pas satisfaits et où nous devons progresser, il y a les départs. C’est quelque chose qui nous a encore pénalisés. Nous nous sommes retrouvés derrière Liam Lawson et, au final, nous avions l’opportunité de terminer devant l’une des Racing Bulls, mais nous avons finalement été battus par les deux."

Malgré ces imperfections, le bilan global demeure très positif à ses yeux.

"Globalement, je pars en vacances en me disant : ’Oui, nous avons énormément de choses à améliorer, énormément, et nous devons absolument continuer à progresser’. Mais ce que nous avons montré est déjà très positif."

Audi a désormais dépassé Williams au championnat des constructeurs et occupe la huitième place, un résultat qui confirme la montée en puissance de l’équipe. McNish insiste sur la régularité désormais affichée par ses pilotes.

"Nous venons de dépasser Williams au championnat. Nous atteignons régulièrement la Q3. Nous terminons régulièrement dans le top 10 des courses et nous marquons des points. En voyant les progrès que nous réalisons en tant qu’équipe, aussi bien sur le plan opérationnel que technique, je suis convaincu que nous allons continuer à devenir plus forts."

Le dirigeant préfère toutefois parler d’un sentiment de sérénité plutôt que d’euphorie.

"Je dirais que ce que je ressens le plus, c’est du confort plus que de la confiance : le confort de voir que nous devenons progressivement plus solides et que nous suivons actuellement une véritable tendance ascendante."

"Mais, pour être totalement honnête, notre place est aujourd’hui au milieu de grille, et l’écart avec les quatre équipes de tête reste important."

"Si l’on considère que nous n’avons disputé que 11 Grands Prix dans notre histoire en Formule 1, je pense que nous sommes finalement dans une très bonne position."