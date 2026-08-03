Pourquoi Audi F1 renonce à une 2e évolution de son moteur en 2026

Audi poursuit sa montée en puissance en Formule 1 depuis l’introduction de sa première évolution moteur lors du Grand Prix d’Espagne, mais il ne faudra pas s’attendre à une nouvelle amélioration significative de son groupe propulseur d’ici la fin de la saison 2026, ce qui aurait pourtant pu être possible grâce aux évolutions ADUO (Additional Upgrades and Opportunities) que le motoriste a à disposition suite aux premières évaluations de la FIA rendues après le GP du Canada.

Si les progrès affichés ces dernières semaines ont permis au constructeur allemand de quitter les profondeurs du classement, le directeur de la compétition d’Audi F1, Allan McNish, explique que les contraintes du plafond budgétaire imposent une gestion à long terme des ressources. Les efforts de développement se concentrent désormais sur 2027, même si d’autres évolutions du châssis continueront d’être apportées cette année.

Après avoir repris l’écurie Sauber et lancé son tout premier projet de groupe propulseur en Formule 1, Audi avait connu des débuts compliqués. L’équipe peinait alors à se mêler régulièrement à la lutte pour les points.

Une première évolution du moteur a toutefois été introduite à Barcelone, juste après le rapport rendu par la FIA. Audi s’attendait à pouvoir en bénéficier et l’avait donc préparée en coulisses. À l’époque, Nico Hülkenberg avait expliqué que cette mise à jour apportait principalement de la facilité de pilotage, un domaine qui constituait l’un des principaux points faibles du moteur la R26.

Depuis cette évolution, les progrès sont tangibles. Audi a inscrit des points lors des trois derniers Grands Prix grâce à Gabriel Bortoleto, auteur de huit unités, et Nico Hülkenberg, qui en a ajouté deux. Ces résultats ont permis à l’équipe d’Ingolstadt de dépasser Williams et de s’installer à la huitième place du championnat du monde des constructeurs.

Interrogé sur la date de la prochaine évolution du groupe propulseur, Allan McNish a toutefois refroidi les attentes.

"Ce sera l’année prochaine," a-t-il répondu.

Le directeur de la compétition d’Audi explique que cette décision découle directement des contraintes imposées par le plafond budgétaire.

"Tout le monde doit trouver le bon équilibre entre le moment où l’on apporte des évolutions, qu’elles concernent le châssis ou le groupe propulseur, et la manière dont on dépense son budget," explique-t-il.

"On ne peut pas tout dépenser d’un seul coup, sinon il ne reste plus de ressources pour continuer à se battre par la suite. Il faut donc gérer les attentes, non seulement sur une saison, mais sur plusieurs années."

McNish rappelle que le dispositif ADUO, destiné à aider les motoristes les moins performants à réduire leur retard, a permis à Audi d’introduire rapidement une première amélioration.

"De notre côté, grâce à l’ADUO, nous avons apporté quelque chose dès Barcelone. Il s’agissait d’une petite adaptation qui a bien fonctionné et qui nous a aidés à progresser," détaille-t-il. "Les évolutions les plus importantes sont désormais prévues pour 2027. Nous ne verrons donc rien de majeur sur le groupe propulseur avant cette échéance."

Invité à préciser l’ampleur du bond attendu avec la spécification 2027, l’Écossais a préféré rester prudent, tout en répondant avec humour.

"C’est pour 2027 ! Laissez-nous un peu de répit. Nous ne sommes qu’à mi-parcours de la saison 2026, j’ai d’abord besoin de boire ma tasse de thé !" plaisante-t-il.

Plus sérieusement, McNish souligne qu’il est impossible d’évaluer les futurs gains sans tenir compte des progrès réalisés par les concurrents.

"Nous savons où nous voulons aller, mais tout est relatif par rapport à la concurrence. Nous nous comparons constamment aux autres équipes, à la vitesse à laquelle elles progressent et à celle avec laquelle nous sommes capables d’évoluer."

Le responsable d’Audi estime néanmoins que les progrès observés cette saison sont déjà bien réels.

"Vous avez pu constater que nos performances ont évolué depuis le début de l’année. Cela est clairement lié au groupe propulseur, avec un meilleur travail sur l’exploitation de certains systèmes, mais aussi aux évolutions apportées au châssis dont nous avons parlé. Je pense que nous avons clairement franchi un cap."

Audi n’a toutefois pas l’intention de ralentir son développement au cours de la seconde moitié de saison, même si celui-ci concernera essentiellement la monoplace.

"Nous continuerons à progresser durant la deuxième partie de l’année, mais en ce qui concerne le groupe propulseur, c’est désormais un sujet pour 2027. Il s’agit davantage d’évolutions matérielles que de simples réglages, et ce n’est pas quelque chose que l’on peut modifier rapidement."