Mercedes F1 explique pourquoi le championnat va basculer après l’été

Mercedes s’attend à une deuxième moitié de saison bien différente. Malgré une avance confortable dans les deux championnats du monde après onze manches, l’écurie de Brackley estime que la lutte pour les titres ne fera que s’intensifier à la reprise, fin août, à Zandvoort. Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes F1, prévient que l’histoire de la Formule 1 montre que la dynamique d’un championnat change souvent après la trêve estivale, lorsque la pression devient maximale sur tous les protagonistes.

La fin du Grand Prix de Hongrie a marqué la mi-saison ainsi que le début de la traditionnelle pause estivale. Mercedes aborde cette interruption en position de force, en tête des classements Pilotes et Constructeurs, après un excellent début de campagne qui place l’équipe en position de décrocher son premier doublé mondial depuis 2020.

Mais cela aurait pu être mieux selon Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1. Il rappelle que la fiabilité précaire de ses monoplaces a aussi aidé ses rivales.

"Nous avons très bien commencé la saison. Je crois que c’est aussi grâce à notre préparation, en tant qu’entité intégrée combinant moteur et châssis, ou en tant qu’écurie sportive, que nous avons réussi à obtenir des résultats en position de force."

"Nous avons clairement souffert de problèmes de fiabilité. Nous avons enregistré trois ou quatre abandons, nous avons donc probablement perdu 70 à 80 points face à notre concurrent direct, Ferrari, alors qu’aujourd’hui, nous disposons d’une avance d’un peu plus de 70 points. Si l’on y ajoute ces 70 points, nous aurions une avance vraiment très solide."

"Mais nous les avons perdus et, évidemment, tout le monde revient au contact. Il y a donc eu des Grands Prix plus compliqués."

"En fait, les deux dernières victoires de Ferrari sont dues à nos propres contre-performances : la malchance avec la voiture de sécurité à Barcelone et le problème de roue de Kimi à Silverstone."

Il n’en reste pas moins que l’avance de la formation allemande en termes de performances pures s’est progressivement réduite ces dernières semaines. Ferrari et McLaren ont sensiblement haussé leur niveau de jeu, mettant davantage de pression sur les Flèches d’Argent qu’au cours des premières manches de la saison.

Pour Simone Resta, cette tendance ne devrait que s’accentuer lorsque le championnat reprendra lors du Grand Prix des Pays-Bas, dans un peu plus de trois semaines.

"L’histoire nous montre que le championnat change toujours après la trêve estivale," explique le directeur technique adjoint de Mercedes.

"La pression augmente sur les équipes qui sont en tête, mais elle augmente tout autant sur celles qui cherchent à les rattraper."

"La deuxième moitié de saison fait entrer les équipes dans une tout autre dimension. L’environnement devient plus intense et chaque résultat prend davantage d’importance."

Mercedes dispose pourtant d’une marge non négligeable. L’équipe compte actuellement 72 points d’avance sur Ferrari au championnat du monde des Constructeurs, tandis qu’au classement Pilotes, Andrea Kimi Antonelli possède 50 points d’avance sur Lewis Hamilton.

Mais ces écarts ne sont, selon Resta, en rien une garantie de succès. Le responsable de Mercedes insiste sur le fait que la capacité d’une organisation à gérer la pression est souvent le facteur déterminant dans la conquête d’un titre.

"C’est à ce moment-là que l’on mesure réellement la force et la résilience d’une organisation," souligne-t-il. "C’est là que les équipes démontrent si elles sont capables de supporter la pression et de continuer à performer lorsque les enjeux deviennent encore plus élevés."

L’Italien s’attend ainsi à une fin de saison particulièrement disputée, où chaque détail pourrait faire la différence.

"Je suis très curieux de voir comment cette phase de la saison va se dérouler, car c’est souvent à ce moment-là que les championnats se gagnent... ou se perdent."