Audi, Cadillac, Ford, Madrid : La F1 s’annonce ’historique’ en 2026

La Formule 1 a donc dévoilé ce matin un calendrier très attendu, celui de 2026.

Il y aura toujours 24 courses au programme, avec de petits ajustements de dates, l’arrivée de Madrid et le retrait d’Imola (à consulter ici).

Mais la saison prochaine marque surtout l’arrivée d’un tournant réglementaire, qui a aussi provoqué l’arrivée de nouvelles équipes et de nouveaux motoristes : Audi F1 a repris Sauber, Cadillac arrive avec sa propre équipe, Ford revient en partenariat avec Red Bull et Honda fait aussi un retour officiel, avec Aston Martin F1.

A l’annonce de ce calendrier, les responsables de la FIA et de la F1 promettent une ère passionnante, voire une année historique ! Rien de moins.

"Le Championnat du Monde FIA ​​de la Formule 1 de l’année prochaine marque un nouveau chapitre important pour notre sport," commente Mohammed Ben Sulayem, Président de la FIA.

"Une nouvelle course, de nouvelles équipes et l’arrivée de nouveaux constructeurs marquent le début d’une nouvelle ère d’innovation et de compétition. Avec 24 Grands Prix répartis sur cinq continents, la saison reflète pleinement le caractère international de notre communauté, tandis que la fluidité géographique améliorée du calendrier témoigne de notre engagement commun à rendre le championnat plus efficace et plus durable."

"L’arrivée de Madrid, l’arrivée de marques emblématiques comme Audi, Cadillac et Ford, et le lancement de la nouvelle génération de F1 propulsées par des carburants durables 100 % avancés annoncent une nouvelle ère passionnante pour la compétition automobile."

"Je remercie tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette saison incroyable et à la création d’un calendrier qui continue de propulser le sport sur tous les fronts. Je remercie également les fans dont la passion et le soutien indéfectible perpétuent l’esprit de notre sport."

Stefano Domenicali, Président-directeur général de la Formule 1, a ajouté que "2026 marquera une nouvelle ère pour la Formule 1, avec l’adoption d’une toute nouvelle réglementation pour notre discipline, ainsi que pour les voitures et les moteurs alimentés par un carburant 100 % durable."

"Nous sommes ravis d’accueillir Madrid au calendrier et de voir de grandes marques automobiles comme Audi, Cadillac et Ford rejoindre la grille de Formule 1. Ce sera une saison inoubliable, où nous nous retrouverons une fois de plus sur 24 circuits mondiaux exceptionnels pour voir les meilleurs pilotes du monde repousser leurs limites et offrir des courses incroyables aux millions de fans qui nous regardent à travers le monde."

"Je tiens à remercier tous nos fans pour leur soutien passionné, ainsi que la FIA, ses bénévoles, commissaires et officiels, ainsi que les promoteurs, partenaires, sponsors, villes hôtes et fédérations locales de sport automobile, pour leur engagement et leur soutien dans la réalisation de ce calendrier qui, je le sais, sera une nouvelle année historique pour la Formule 1."