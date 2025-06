Vers un clash entre la F1, l’Indy 500 et les 24h du Mans en 2026

La publication du calendrier de la F1 de 2026 ce matin par la FIA (à retrouver ici) ne va pas faire des heureux, bien au contraire, parmi les fans les plus hardcore de sport automobile.

En effet, pour la première fois dans l’histoire du championnat du monde de F1, celui-ci affrontera directement les 500 Miles d’Indianapolis en 2026, suite au déplacement du Grand Prix du Canada.

Traditionnellement, la course de Montréal se déroule le deuxième week-end de juin, quelques semaines après le GP de Monaco et les 500 Miles d’Indianapolis, qui se déroulent fin mai.

Cependant, pour 2026, afin d’améliorer la régionalisation du calendrier, le GP du Canada a été avancé au week-end du 22 au 24 mai, tandis que celui de Monaco est reporté du 5 au 7 juin.

Avec ce calendrier, le Canada forme une mini-étape nord-américaine avec Miami du 1er au 3 mai, Monaco inaugurant ensuite une saison européenne ininterrompue, qui se conclura par le nouveau GP d’Espagne à Madrid du 11 au 13 septembre.

Ce faisant, et en avançant la course de Montréal au 24 mai, cela signifie que, pour la première fois de l’histoire, un Grand Prix de F1 aura lieu exactement à la même heure que l’Indy 500 !

L’Indy 500 débute généralement vers 18h45 (en France) le dimanche précédant le Memorial Day, qui tombe le lundi 25 mai en 2026.

Le Grand Prix du Canada débute lui à 20h, un fuseau horaire idéal pour l’Europe.

L’Indy 500 dure généralement entre deux heures et demie et trois heures, ce qui signifie qu’il y aura un affrontement direct entre les deux courses, à peu près sur le même marché.

La F1 sera sans aucun doute questionnée sur ce clash car il y a tout de même trois semaines entre Miami et Montréal alors que deux auraient été suffisantes pour des questions de logistique et de fret. Avancer Montréal d’une semaine aurait permis d’éviter ce clash mais il y aura certainement de bonnes raisons avancées par la FOM...

Mais un autre clash majeur pourrait également se produire entre la F1 et les 24 Heures du Mans.

La F1 essaie généralement de réserver un week-end libre pour Le Mans, le dernier clash ayant eu lieu en 2016 et le prochain ayant lieu... ce week-end au Canada. Mais les horaires de départ et arrivée de chaque course permettent de minimiser ce clash pour les fans à la télévision.

Mais, au calendrier 2026, Barcelone est actuellement prévu du 12 au 14 juin, ce qui signifie que la course et Le Mans pourraient se terminer à peu près au même moment... si la course d’endurance de deux tours d’horloge n’est pas reportée au troisième week-end de juin.