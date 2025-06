Aston Martin F1 ressent aussi un effet Newey sur le recrutement

L’arrivée d’Adrian Newey chez Aston Martin F1 a évidemment des conséquences positives pour l’équipe. Outre les talents de l’ingénieur lui-même, il permet aussi d’attirer d’autres noms dans l’équipe de Silverstone.

C’est le cas de Giles Wood, qui dirigeait chez Red Bull le département de simulation et d’analyse à Milton Keynes à l’époque où Sebastian Vettel enchainait les titres mondiaux. Après un passage chez Apple pour travailler sur les technologies autonomes, Wood est de retour en Formule 1.

Chez Aston Martin, il va occuper le rôle de directeur de la modélisation véhicule et de la simulation. Newey avait expliqué à Monaco que c’est un domaine dans lequel l’équipe a des lacunes, et il semble avoir trouvé la personne à recruter pour inverser cette tendance.

Avant d’être chez Red Bull, Wood avait aussi dirigé le programme de simulateur de McLaren de 2004 à 2006, puis était resté à Milton Keynes de 2007 à 2014. Et il n’est pas le seul ingénieur à venir chez Aston Martin dans le sillage de Newey.

Gioacchino Vino, aérodynamicien en chef, est également arrivé dans l’équipe, après avoir travaillé pour Toyota, Red Bull, Renault et Mercedes, où il est resté de 2012 à 2024. Le travail des deux nouvelles recrues a déjà commencé, comme l’explique le directeur Andy Cowell.

"Giles a quitté la F1 pendant un certain temps, a travaillé en Californie et est maintenant de retour pour s’occuper de notre monde de modélisation et de simulation" a déclaré Cowell à The Race. "Lorsque vous observez l’interaction de ces deux personnes avec Adrian et l’équipe existante, vous constatez que l’énergie et la détermination sont nettement plus élevées."

"C’est incroyable de voir à quel point des recrutements clés comme celui d’Adrian, mais aussi d’autres personnes, sont bénéfiques pour tout le monde. Cela aide tout le monde à s’améliorer. Je ne suis pas sûr que ce soit le rythme de travail, mais plutôt la définition des objectifs."