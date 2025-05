Alpine F1 aura une livrée spéciale pour les 70 ans de la marque à Barcelone

Alpine F1 se rend à Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne, neuvième rendez-vous de la saison 2025 du championnat du monde de Formule 1 avec un anniversaire à célébrer.

L’équipe rejoindra en effet la grande famille Alpine pour célébrer les 70 ans de la marque en s’associant aux festivités avec une livrée et un logo spécial.

Un logo Alpine spécifique pour les 70 ans

Le A fléché, symbole de la marque, porte fièrement ses 70 années : 1955-2025. L’utilisation du bleu, blanc, rouge souligne les origines de la marque française créée par Jean Rédélé à Dieppe en 1955. Le 70 s’inscrit dans le prolongement du A fléché comme pour signifier que la marque s’inscrit dans son passé, mais qu’elle se projette dans le futur. La cible rouge au centre de la roue, autre symbole automobile, représente les futurs challenges de la marque à atteindre pour les 70 prochaines années à venir !

Alpine F1 aura donc une livrée spéciale de l’A525, ornée du logo Alpine 70 ans. Les pilotes Pierre Gasly et Franco Colapinto courront avec une combinaison et des gants inédits et spécialement conçus pour l’occasion, blancs à rayures rouges et bleues tout en arborant l’emblème A70.

"Nous nous rendons à Barcelone pour la dernière étape de cette triplette. Notre objectif collectif est vraiment d’être bien mieux placés qu’à Monaco, où notre niveau de performance nous a probablement surpris dans le mauvais sens," confie Gasly.

"Nous nous sommes qualifiés trop loin, et cela s’annonçait très difficile de nous frayer un chemin vers les points. Et puis tout s’est terminé après l’incident avec Yuki [Tsunoda]. La course en elle-même semblait compliquée pour reprendre du terrain, donc nous nous remobiliserons en équipe et verrons ce que nous pouvons améliorer avant l’Espagne."

"J’espère que ce type de circuit, plus complet que Monaco, conviendra davantage à notre package. Il faudra aussi tenir compte de la directive technique obligatoire, donc nous pourrions constater quelques différences ici et là sur la grille. En ce qui concerne la piste, j’ai toujours aimé piloter à Barcelone. Nous y avons signé de bonnes performances par le passé, donc je reste positif au moment d’aborder ce week-end. Samedi soir, je serai certainement scotché devant la télévision pour la finale de la Ligue des champions. Le match s’annonce fantastique et je soutiendrai le PSG pour qu’ils gagnent et ramènent la coupe à la maison !"

Franco Colapinto admet lui que "Monaco était un week-end difficile pour l’équipe. Nous avons eu du mal avec le rythme de la voiture pour diverses raisons et nous sommes finalement partis trop loin sur la grille, sur un circuit où les possibilités de dépassement sont presque inexistantes."

"Le nouveau règlement imposant deux arrêts aux stands a entraîné des stratégies différentes dans toutes les écuries et, même si nous avons réussi à remonter, la treizième place était notre meilleur résultat possible sur cette course."

"J’ai hâte d’être en Espagne pour conclure cette triplette. Je suis sûr que cela sera particulier à titre personnel, dans un pays hispanophone, où de nombreux fans argentins seront présents. C’était aussi mon anniversaire cette semaine, donc c’était bien d’avoir quelques jours pour me détendre et recharger les batteries avec mes proches."

"Nous espérerons connaître un week-end plus positif à Barcelone, sur une piste qui devrait mieux convenir à notre package. Le circuit est plus conventionnel que celui de Monaco, alors l’objectif sera de prendre mes marques avec la monoplace le plus vite possible pour obtenir un bon résultat en qualifications et être bien placés pour la course dimanche."