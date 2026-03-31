Aston Martin F1 n’est pas ’en fête’ après avoir vu l’arrivée au Japon

Mike Krack, directeur des opérations de l’écurie Aston Martin F1, a souligné que le fait de voir une voiture franchir la ligne d’arrivée pour la première fois en 2026 lors du Grand Prix du Japon n’était pas un motif de célébration, même si c’est important pour la suite.

L’équipe avait subi quatre abandons lors des deux premiers rendez-vous en Australie et en Chine, abordant ces week-ends en sachant qu’un tel scénario était inévitable en raison de problèmes de fiabilité persistants sur le groupe propulseur Honda.

"L’ambiance dans l’équipe n’est pas à la fête, c’est clair" a-t-il déclaré. "Mais quand on repense à Melbourne, nous discutions de faire six tours. À Shanghai, nous avons réussi à faire les séances, mais nous avons eu énormément de travail entre les sessions pour pouvoir toutes les assurer. Ce ne fut pas le cas ici."

"Les voitures ont pu être préparées normalement entre les séances, et notre objectif, un objectif modeste, clairement, était de finir la course avec les deux voitures. Nous y sommes parvenus avec une seule. C’est donc une petite étape sur une liste qui comporte encore de très, très nombreuses petites étapes à franchir."

Cependant, il a admis que parcourir la distance totale d’une course était un point positif pour le moral après les problèmes rencontrés ces dernières semaines. L’équipe avait besoin de rebondir, et cette petite étape est positive.

"En tant qu’équipe, vous ne pouvez pas vous autodétruire. Nous sommes dans une situation difficile, et il faut tirer les points positifs des trois derniers mois. Nous sommes allés à Barcelone fin janvier, et depuis, nous n’avons pas fait beaucoup de tours. Nous avons maintenant réussi à finir des courses, ce qui devrait être la norme en F1."

"Ce ne devrait pas être quelque chose que l’on doit célébrer. Mais nous devons reconnaître que c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons, l’accepter et travailler pour nous en sortir. Je pense qu’il faut féliciter tout le monde sur le terrain, à Sakura et aussi à Silverstone, pour la persévérance dont ils ont fait preuve afin de franchir ces premières étapes."

Au-delà des problèmes de fiabilité, l’équipe doit également relever un défi majeur concernant la performance. Au Japon, les deux Aston Martin se sont qualifiées derrière les Cadillac, et leur rythme était aussi inférieur en course.

"Malheureusement, dès que vous réglez vos problèmes de fiabilité, tout le monde se concentre sur la performance. Et en regardant cela, nous avons constaté que nous avons des étapes majeures à franchir, pas les petites étapes que nous venons de faire avec la fiabilité."

"Il y a de grands pas à faire, et nous devons profiter de la pause maintenant pour faire le premier. Mais il y a une montagne à gravir. L’ambiance dans le camp est telle que personne ne fait la fête. Mais je pense que pour l’objectif plus que modeste que nous nous étions fixé, nous en avons atteint une partie."

Alors qu’une grande partie de l’attention extérieure s’est portée sur Honda, Krack admet que l’équipe a beaucoup de travail à faire : "Nous devons être honnêtes, nous avons notre part de responsabilité dans le déficit de performance que nous accusons."

"Nous ne sommes pas performants dans les virages à haute vitesse. Nous ne sommes pas à la limite de poids réglementaire. Il y a donc des points sur lesquels nous devons travailler dur pour l’avenir. Si nous parvenons à résoudre cela, nous ferons des bonds en avant par la même occasion."

"Nous savons que Honda ne veut pas être là où ils sont, donc ils poussent aussi fort qu’ils le peuvent. Je pense que nous avons tous les deux beaucoup de travail devant nous, et nous devons utiliser ces cinq semaines pour franchir un palier."