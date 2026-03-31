Ferrari voit un possible tournant du championnat dès Miami

Malgré un début de saison solide, Ferrari aborde la suite du championnat avec lucidité... et ambition. Son directeur, Frédéric Vasseur, est convaincu que la hiérarchie actuelle pourrait être bouleversée dès les prochaines courses, notamment à partir de Miami.

L’écurie italienne reste sur trois podiums lors des trois premières manches de la saison, preuve d’une certaine régularité. À Suzuka, Charles Leclerc a qualifié sa SF-26 en quatrième position, tandis que Lewis Hamilton s’est classé sixième. En course, le Monégasque a progressé d’une place et a terminé 3e, devant une Mercedes F1. Des résultats honorables, mais encore insuffisants pour viser la victoire.

Vasseur a d’ailleurs reconnu un sentiment partagé entre soulagement d’avoir une base saine pour se développer et agacement de voir Mercedes F1 disposer d’un certain écart.

"Heureux ? Oui et non. Non, parce que notre objectif n’est pas seulement de monter sur le podium, mais aussi de gagner des courses. Cela signifie que nous avons un déficit de performance par rapport à Mercedes, et c’est clair."

Face à Mercedes F1, référence actuelle du plateau, Ferrari accuse donc un retard réel. Pour autant, le Français refuse de céder à la panique et mise sur une progression continue.

"Globalement, nous ne sommes pas très loin et nous savons qu’à partir de Miami, le championnat pourrait être différent. Nous devons continuer à marquer beaucoup de points, monter sur le podium et rester proches de Mercedes."

Dans un contexte où le développement des monoplaces s’annonce particulièrement intense cette saison, la stratégie est claire : rester au contact pour profiter d’un éventuel retournement de situation.

"Nous devons rester dans la lutte au championnat. Le rythme de développement au cours de la saison sera très élevé, c’est pourquoi nous devons continuer à pousser fort dans les prochains mois pour construire notre total de points et nos résultats."