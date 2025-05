Les évolutions de Sauber F1 fonctionnent ’comme prévu’ selon Hülkenberg

L’écurie Sauber F1 a débuté son week-end du Grand Prix d’Espagne par une journée de roulage constructive sur le circuit de Barcelone en Catalogne. Dans des conditions difficiles, avec des températures de piste et de l’air élevées, l’équipe s’est concentrée sur l’optimisation des réglages et la collecte de données précieuses.

La dernière évolution, installée exclusivement sur la voiture de Nico Hülkenberg pour les séances de vendredi, a montré des premiers signes encourageants.

« Ce fut un vendredi globalement solide. Aucun problème majeur n’a été rencontré durant les séances, même si les conditions de piste étaient parmi les plus chaudes que nous ayons connues cette saison. La voiture s’est montrée performante dès le départ. Le package d’évolutions que nous avons intégré pour ce week-end semble fonctionner comme prévu : l’équilibre s’est amélioré et je me suis senti immédiatement plus en confiance au volant. Ce soir, nous allons suivre notre routine habituelle : analyser les données, peaufiner les réglages et chercher d’autres améliorations. Le milieu de peloton est à nouveau extrêmement serré, donc chaque dixième compte. La lutte sera serrée demain en qualifications. »

Gabriel Bortoleto, quant à lui, a réalisé une solide journée de collecte de données et rejoindra son coéquipier pour tester les composants mis à jour à partir de samedi.

« Globalement, ce vendredi a été sans encombre : nous avons effectué l’intégralité du programme sans aucun problème, ce qui est toujours une bonne façon de commencer le week-end. Je n’ai pas encore installé les nouvelles pièces sur la voiture ; j’ai utilisé le même package que lors des courses précédentes, tandis que Nico testait les nouvelles spécifications. D’après ce que nous avons pu constater jusqu’à présent, les améliorations semblent prometteuses, ce qui est encourageant pour la suite du week-end. Comme toujours, le peloton est incroyablement serré : j’espère que les nouvelles pièces et un tour propre et performant nous permettront de dégager ce petit plus de performance et de nous placer dans la course. »