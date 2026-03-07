Aston Martin F1 fera abandonner ses pilotes ’au moindre signe de problème’

Fernando Alonso a refusé d’être trop alarmiste pour Aston Martin F1 après la qualification qui l’a vu signer le 17e temps et manquer de peu un passage en Q2. Le double champion du monde est soulagé de ne plus être la dernière force du plateau, comme en EL1 et EL2.

S’il ne voit pas trop la différence à titre personnel, il pense que cette légère embellie peut être une source de motivation cruciale pour les membres de l’équipe, dont il rappelle l’implication.

"Je ne pense pas que ça change grand-chose de ne pas être derniers, mais ça pourrait faire une petite différence dans le garage. Les mécaniciens travaillent d’arrache-pied depuis six semaines, changeant les groupes motopropulseurs jour et nuit" a déclaré Alonso.

"Même de l’autre côté du garage, après la malchance de Lance en EL3 et en qualifications (aucun tour bouclé), se retrouver en piste et se battre avec quelques voitures, c’est toujours mieux que d’être bon dernier, comme hier."

"Alors, peut-être que ça suffira à redonner un peu de motivation à tout le monde dans le garage. Et c’est sans doute une partie de notre rôle, en tant que pilotes, de maintenir le moral de l’équipe au beau fixe dans les moments difficiles."

Honda a réglé une partie des vibrations, ce qui pourrait permettre à Alonso de voir l’arrivée de la course. Néanmoins, il admet que la moindre alerte mécanique déclenchera un abandon par précaution pour ne pas ruiner le week-end de la Chine.

"Nous resterons flexibles à chaque tour et nous surveillerons la situation. Comme Adrian [Newey] l’a dit hier, nous manquons de pièces, ce n’est un secret pour personne. Et la Chine, c’est la semaine prochaine. Nous espérons donc pouvoir boucler le plus de tours possible, et même presque toute la course."

"Mais au moindre signe de problème potentiel, nous ne pouvons pas prendre le risque de continuer à rouler jusqu’à ce que les dégâts soient importants, et nous devrons faire des compromis la semaine prochaine. Nous devrons donc être très flexibles."

Lance Stroll était frustré de ne pas avoir pu participer aux EL3 ni à la qualification, puisqu’un problème l’a bloqué au garage toute la journée. Le Canadien était fataliste et légèrement ironique : "Ce sont juste des problèmes, c’est comme ça. J’ai juste bu un capuccino en profitant de la qualification..."

"Bien sûr qu’on veut faire des tours, mais j’ai eu énormément de problèmes ce week-end. Je veux essayer de rouler demain, apprendre autant que possible, régler les problèmes, et enchaîner les tours, c’est l’objectif" a-t-il déclaré, même s’il doit encore obtenir une dérogation de la FIA.

Adrian Newey a reconnu qu’il était difficile d’être satisfait, mais il voit du mieux sur le plan du châssis et du moteur au fil du week-end, et il est convaincu que le roulage accumulé par Alonso sera important pour la suite.

"Encore une journée très chargée à Melbourne. Nous continuons de progresser avec l’AMR26 en collaboration avec notre partenaire technique, Honda. Fernando a pu boucler des tours importants lors des derniers essais libres, ce qui nous a fourni des données et des informations précieuses avant les qualifications" a déclaré Newey.

"Fernando s’est qualifié en 17e position, manquant de peu la Q2, et il est clair que beaucoup de travail nous attend. Lance a été malchanceux aujourd’hui : un problème de moteur thermique l’a contraint à rester au garage pendant les essais. Une fois ces problèmes résolus, nous n’avons pas eu le temps de remettre la voiture en état et de participer aux qualifications."

Stroll n’a été à aucun moment dans les 107 % du meilleur chrono ce week-end, mais Newey veut négocier avec la FIA en se basant sur les performances d’Alonso : "Il est clair que l’AMR26 a le potentiel pour courir, nous discuterons donc ce soir avec la FIA des options pour faire courir Lance demain."

Mise à jour 9h50 : Les commissaires ont autorisé le Canadien à prendre le départ de la course, car les arguments sur le rythme d’Alonso ont été reçus. Un bon point pour l’équipe qui a énormément besoin de ce roulage.