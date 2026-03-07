Week-end noir pour Williams F1 : Sainz sans chrono, Albon seulement 15e

Le week-end australien s’annonçait compliqué pour Williams et cela se confirme aujourd’hui. L’écurie britannique a vécu une séance de qualifications difficile à Melbourne, marquée par des problèmes de fiabilité qui ont fortement limité son roulage. Seul Alex Albon a pu défendre ses chances en piste, tandis que Carlos Sainz n’a même pas été en mesure de rouler et signer un chrono en Q1.

Dans ces conditions délicates, Alex Albon est parvenu à hisser sa monoplace jusqu’en Q2, où il a finalement signé le 15e temps avec un tour en 1:20.941, après avoir réalisé un 1:21.051 en Q1.

Albon estime que Williams a extrait le maximum possible de la situation compte tenu des problèmes rencontrés depuis le début du week-end.

"Nous avons maximisé ce que nous pouvions aujourd’hui après avoir rencontré quelques problèmes de fiabilité ce week-end. Nous avons été limités lors de certaines séances d’essais, donc atteindre la Q2 est un résultat correct."

Il reste toutefois conscient que les problèmes actuels ne se résoudront pas instantanément.

"Il y a beaucoup de travail à faire et ce n’est pas quelque chose qui se corrige du jour au lendemain, mais nous allons continuer à pousser et chercher à résoudre les problèmes de fiabilité et les limitations que nous avons identifiés."

Concernant la course, Albon s’attend à un scénario imprévisible.

"Pour demain, je pense que nous pouvons nous attendre à un peu de chaos, surtout au départ, et peu d’équipes ont pu effectuer de longs relais corrects à cause des drapeaux rouges tout au long du week-end, donc cela pourrait être intéressant."

"Depuis notre position, un peu de chaos nous arrangerait, et nous allons essayer de rester propres et de profiter de toutes les opportunités en course."

Sainz frustré après un week-end perturbé

La situation a été bien plus frustrante pour Carlos Sainz. Victime de problèmes liés à l’unité de puissance, l’Espagnol n’a pas pu établir le moindre temps en qualifications et partira 21e, au fond de la grille.

"Cela a été un week-end très difficile, rempli de problèmes de fiabilité dans chacune des séances. C’est dommage, parce que nous n’avions rencontré aucun problème pendant les deux tests, donc arriver ici et ne faire que les EL1 et le début des EL2, en manquant finalement les deux séances aujourd’hui, est frustrant."

Malgré tout, il espère pouvoir profiter de la course pour engranger de l’expérience et récolter des données utiles.

"Espérons que demain nous pourrons courir et recueillir de l’expérience et de bons enseignements, car nous partons déjà avec un handicap."

Vowles reconnaît un week-end compliqué

Le directeur de l’équipe, James Vowles, n’a pas caché que Williams traversait un week-end difficile, conséquence d’un hiver déjà compliqué pour l’écurie.

"Nous n’avons pas eu un week-end propre du tout, avec une seule voiture en qualifications à la suite de certains problèmes de fiabilité liés à l’unité de puissance."

"Nous savons que nous sommes en difficulté et notre hiver a été compliqué, mais nous avons une compréhension claire des domaines dans lesquels nous devons progresser - et rapidement - et des programmes sont déjà en cours pour atteindre ces objectifs."

Pour la course, l’objectif est avant tout de recueillir des données et d’emmener les deux voitures à l’arrivée.

"Notre plan pour demain est d’amener les deux voitures à l’arrivée afin de tirer profit de l’apprentissage réalisé ici et de l’emporter avec nous à Shanghai le week-end prochain."

Vowles en a également profité pour saluer la performance du jour de son motoriste, de bon augure pour cette nouvelle ère de la F1.

"Félicitations à Mercedes pour la première et la deuxième place aujourd’hui : c’est la référence et cela nous donne un objectif à atteindre."