Aston Martin F1 explique pourquoi Stroll a persévéré jusqu’en qualifications

Lance Stroll aurait-il dû déclarer forfait avant les qualifications pour permettre à Aston Martin F1 de le remplacer et d’avoir un 2e pilote en course ?

La question a été posée à Mike Krack, le directeur sportif aujourd’hui à Barcelone. En effet, lorsque l’on sait maintenant que le Canadien souffrait depuis plusieurs semaines, cela aurait pu être une décision pleine de sens.

Lorsqu’un pilote participe aux qualifications, il ne peut plus être remplacé. Et encore moins dans un cas de force majeure puisque l’équipe connaissait les douleurs de Stroll.

Krack assure que Stroll n’avait pas laissé entendre qu’il pourrait dire "stop"...

"Je pense que tout le monde se souviendra de 2023, lorsque Lance a eu des problèmes après son accident de VTT, où il souffrait terriblement."

"Il avait subi une intervention chirurgicale à l’époque et, ces dernières semaines, il n’arrêtait pas de parler de douleur, mais elle persistait. La situation s’est aggravée, et évidemment, Lance étant un coureur, il souffrait probablement beaucoup plus qu’il ne le disait à notre équipe médicale et à nous-mêmes."

"Hier, nous sommes arrivés à un point où la situation devenait intenable. Il est allé très vite faire des examens complémentaires et il a été décidé qu’il valait mieux qu’il ne coure."

"Les pilotes sont des coureurs acharnés. Nous avons vu en 2023 à quel point il était coriace et je suis sûr qu’il souffrait beaucoup plus qu’il ne le disait. Je rigole toujours quand les gens remettent en question son engagement. Il veut désespérément piloter et arriver à ce point après les qualifications et dire ’Je dois me faire examiner’ – cela montre à quel point ces gars sont coriaces."

Aston Martin F1 a parlé d’une absence à durée indéfinie. Mais Stroll pourrait-il participer à sa course à domicile, dans deux semaines au Grand Prix du Canada ?

"Je suis ingénieur, je ne suis ni médecin ni membre du personnel médical, donc je ne peux pas vraiment me prononcer," répond Krack.

"Je pense que dans de telles situations, il faut respecter l’état de santé des pilotes et laisser les experts prendre les décisions, en collaboration avec Lance et son équipe. Nous attendrons leur réponse. Nous verrons comment la situation évolue, puis nous prendrons les décisions appropriées."

"Il subira d’autres examens dans les prochains jours, puis nous verrons comment la situation évolue."