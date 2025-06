Pourquoi BMW n’est pas intéressé par un retour en F1

BMW n’est pas intéressé par une participation en Formule 1 aux côtés de ses concurrents allemands Mercedes et Audi.

L’année dernière, après sa dernière participation à la catégorie reine des 24 Heures du Mans en 1999, BMW a fait son retour en championnat du monde d’endurance dans la catégorie reine des Hypercars. En 2025, l’ancien pilote Haas Kevin Magnussen occupera l’un des cockpits.

Cependant, Frank van Meel, directeur sportif de BMW, insiste désormais : "Nous n’ignorons pas la F1. Nous n’y participons tout simplement pas."

"C’est volontaire," a-t-il déclaré lors du Concours d’élégance de la Villa d’Este, événement de voitures légendaires, sportives et anciennes. "Pour nous, le WEC était la voie à suivre."

BMW s’est retiré de la Formule 1 fin 2009, après avoir possédé et collaboré avec l’écurie Sauber, désormais détenue par Audi en prévision de l’engagement de la marque allemande en F1 en 2026.

Pour expliquer plus en détail le refus persistant de revoir BMW en F1, van Meel a ajouté : "Les voitures du WEC sont plus proches des modèles de série. Nous pouvons apprendre des choses et les transférer."

"En Formule 1, apprendre des choses et les transférer aux voitures de série est presque impossible. Cela va trop loin."

BMW est aussi présent en catégorie GT3, avec la M4, sur la base des M3 et M4 que la marque commercialise. Van Meel a conclu sur le fait que les constructeurs automobiles en Formule 1 sont avant tout préoccupés par le marketing.

"Nous utilisons nous aussi le WEC bien sûr à des fins marketing mais pas seulement. Pour nous, il doit aussi avoir un lien avec l’authentique, avec les vraies voitures que les gens peuvent acheter. La M4 GT3 en est un bon exemple."