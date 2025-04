En baisse de forme, Norris s’impose une interdiction de faire la fête et de boire de l’alcool

Alors que Lando Norris a perdu la tête du championnat du monde, le pilote McLaren affirme qu’il ne participera pas aux festivités endiablées aux Pays-Bas ce week-end.

Il y a un an, le jeune homme de 25 ans s’était rendu aux Pays-Bas pour les célèbres célébrations de la Fête du Roi. Il avait rejoint DJ Martin Garrix sur un bateau festif et, apparemment ivre, s’était fait une légère coupure au nez, encore visible lors du Grand Prix suivant à Miami.

Après son week-end difficile au Grand Prix d’Arabie saoudite, où il s’est crashé en qualifications et perdu la tête du championnat des pilotes au profit de son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, Norris admet avoir à nouveau besoin d’une pause.

"J’ai vraiment besoin d’une pause," a-t-il déclaré après le triplé Suzuka-Bahreïn-Djeddah. "Je pense que toute l’équipe en a besoin, pas seulement moi."

"J’avais le rythme pour gagner la course aujourd’hui très facilement. Mais je n’ai pas fait le travail nécessaire en amont."

"Je suis ici contre les meilleurs du monde : Max, Oscar, Charles (Leclerc), George (Russell). À la moindre erreur, j’en paie immédiatement le prix."

Heureusement, le King’s Day 2025 coïncide avec le rare week-end de repos de la F1, dans quelques jours seulement.

Norris, cependant, précise qu’il n’y participera pas cette fois-ci.

"Non, malheureusement pas. J’aurais aimé y retourner, car c’était l’un des plus beaux jours de ma vie, et la dernière fois, j’avais aussi gagné à Miami juste après. Et tous mes amis me manquent."

"J’ai passé une bonne semaine à Amsterdam avec Martin (Garrix), mais je me bats maintenant pour un titre de champion du monde."

"Je ne peux pas me permettre de faire une chose pareille maintenant. Je dois rentrer chez moi et m’entraîner. Cette course en Arabie Saoudite était physiquement exigeante et j’aimerais bien boire un verre maintenant. Mais je n’ai pas bu un seul verre d’alcool de toute l’année et j’en suis fier."

"Je dois juste continuer à travailler dur et je ne peux pas sortir pour faire la fête."

En effet, après ses problèmes en piste à Djeddah et plus tôt, la force mentale du pilote McLaren a fait l’objet d’intenses spéculations dans les médias internationaux.

"Nous l’avons vu commettre des erreurs comme celle-ci à plusieurs reprises," a déclaré l’ancien pilote de F1 Timo Glock à Sky Allemagne, "et au final, c’est ce qui vous coûte un titre mondial."

"Il est important qu’il ne se laisse pas trop abattre par toutes les questions qui vont évidemment lui être posées à nouveau à Miami."

Glock salue aussi le nouveau leader du championnat, Oscar Piastri.

"Son avantage réside peut-être dans son rythme cardiaque stable et dans le fait qu’il n’a pas tous ces pics ni ces débordements émotionnels."

Même les dirigeants de Norris encouragent le quintuple vainqueur de Grands Prix à peaufiner ses performances.

"Il n’a pas besoin d’aller plus vite," a déclaré Zak Brown, PDG de McLaren. "Il est suffisamment rapide. Mais lors des dernières courses, il a toujours un peu exagéré en Q3. Il doit y aller un peu plus doucement."

"Il a la voiture et le talent, et il n’a peut-être pas besoin d’attaquer autant."

Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, est du même avis : "Comme le dit Lando lui-même, il doit peaufiner un peu ses samedis et les choses s’amélioreront."