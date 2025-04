Mercedes F1 n’est pas la bonne équipe pour un pilote comme Verstappen selon Vowles

James Vowles, directeur de l’équipe Williams F1, estime que le recrutement de Max Verstappen par Mercedes F1 présenterait des « inconvénients » et le Néerlandais ne serait pas forcément dans la bonne équipe pour lui et sa personnalité de n°1 claire et établie.

L’ancien directeur de la stratégie de Mercedes F1 donne ainsi son avis sur les fortes spéculations qui entourent l’avenir de Max Verstappen, lié notamment à des baquets chez Aston Martin ou Mercedes au cas où il quitterait bien une équipe Red Bull en perte de performance et de confiance dans son développement.

"Je pense que Max apporte plus de performance à une voiture, c’est certain. Je ne pense pas que quiconque puisse nier qu’il est extraordinaire dans ce qu’il fait. Le Japon a été, pour moi, époustouflant ; bravo à lui."

"Mais il a aussi beaucoup de défauts qu’il faut reconnaître. Mercedes possède une excellente culture d’entreprise, avec deux pilotes qui sont proches du sommet de la performance et un autre qui progresse."

"Personnellement, je ne pense donc pas que ce soit sa place avec sa personnalité et son envie d’avoir une équipe acquise à sa cause."

L’arrivée de Verstappen chez Mercedes se ferait au détriment de George Russell, qui fait partie de l’équipe junior de Mercedes depuis 2017, ou du débutant Kimi Antonelli.

Interrogé sur l’idée d’associer Verstappen et Russell comme coéquipiers, Vowles a répondu : "Je ne pense pas."

"Je pense que ce sont deux personnages très différents. Je dirais aussi que je ne suis pas Toto Wolff, mais il a déjà un très bon duo de pilotes pour l’avenir."

"Concernant Kimi, je suis partial, car j’ai travaillé avec lui pendant longtemps, mais si l’on regarde ses progrès en qualifications, il progresse chaque semaine, alors qu’il n’a disputé que quatre Grands Prix."

"Il est sur la bonne voie pour devenir très, très compétitif, alors il faut continuer à investir en lui."

"Et à côté de ça George est à la hauteur. Il a été un peu discret, mais on ne peut vraiment rien lui reprocher cette année."