Antonelli veut imiter Verstappen : GT3 et académie de pilotes au programme !

Alors qu’il se rapproche de son premier titre mondial en Formule 1, Kimi Antonelli réfléchit déjà à des projets qui pourraient l’amener à s’investir dans d’autres disciplines du sport automobile. Le pilote Mercedes, âgé de 20 ans, souhaite notamment participer à des courses de GT3, avec l’ambition de partager un jour le volant avec son père Marco. Inspiré par l’engagement grandissant de Max Verstappen dans cette catégorie, l’Italien envisage également de créer une académie destinée à accompagner de jeunes pilotes et à leur offrir des opportunités de carrière, y compris en dehors de la Formule 1.

Kimi Antonelli ne compte pas limiter ses activités au championnat du monde de Formule 1. Alors que sa carrière dans la catégorie reine connaît une ascension spectaculaire, le jeune Italien s’intéresse également à d’autres formes de compétition automobile, avec deux projets qui lui tiennent particulièrement à cœur.

Dans un entretien accordé à Auto Motor und Sport, le pilote Mercedes a expliqué suivre avec attention le développement des courses de GT, notamment grâce à l’implication croissante de Max Verstappen.

Le quadruple champion du monde néerlandais a multiplié les initiatives dans cette discipline, contribuant à attirer davantage l’attention sur les compétitions de voitures de Grand Tourisme.

Une évolution qui n’a pas échappé à Antonelli, lui-même désireux de découvrir plus largement cet univers.

"Les courses de GT connaissent actuellement une forte croissance. Max contribue à accroître leur visibilité et à mettre en valeur leur attrait," a expliqué le pilote italien.

L’intérêt d’Antonelli pour le GT3 n’est toutefois pas uniquement lié à l’exemple de Verstappen. Il possède déjà une première expérience de ces voitures, acquise au sein de la structure dirigée par son père, Marco Antonelli.

Le pilote Mercedes a en effet eu l’occasion de tester une GT3 avec l’équipe familiale, une expérience qui lui a donné envie d’aller plus loin et de participer à une véritable compétition.

Antonelli rêve de partager une course avec son père

Au-delà de la découverte d’une nouvelle catégorie, Kimi Antonelli nourrit une ambition particulièrement personnelle : prendre part à une course aux côtés de son père.

Marco Antonelli dirige une équipe engagée dans les compétitions de GT, et son fils espère pouvoir un jour partager cette expérience avec lui.

"Nous partageons presque tout avec mon père, surtout en ce qui concerne le sport automobile. Nous avons également des projets communs pour l’avenir. L’un des rêves de mon père est que nous courions ensemble un jour. J’ai piloté pour son équipe il y a trois ans, mais nous n’avons jamais pris part à une course ensemble en tant qu’équipiers. Nous aimerions le faire au volant d’une voiture GT3."

Interrogé sur la possibilité de concrétiser rapidement ce projet, le jeune pilote Mercedes s’est montré enthousiaste, même si son calendrier en Formule 1 reste naturellement une contrainte importante.

"Si nous trouvons le temps, absolument. Il y aura certainement une occasion au début ou au milieu de la saison prochaine. Ce serait merveilleux de réaliser le rêve de mon père."

Les ambitions d’Antonelli ne s’arrêtent pas à une éventuelle participation en GT3.

À plus long terme, l’Italien souhaite également s’investir dans la formation et l’accompagnement des jeunes pilotes, avec l’idée de créer sa propre académie.

"Nous voulons créer une académie pour les jeunes afin qu’ils puissent avoir leur chance dans le sport automobile."

"Le sport automobile est un univers formidable, mais difficile. Il n’est pas facile d’y obtenir des opportunités."

Antonelli connaît lui-même les exigences d’un parcours vers la Formule 1, après avoir franchi les différentes étapes des catégories de promotion avant de rejoindre Mercedes.

Son projet viserait toutefois un public plus large que les seuls pilotes susceptibles d’atteindre la catégorie reine.

"Cela ne doit pas nécessairement être en Formule 1. Il existe aussi de nombreuses opportunités dans les courses de GT professionnelles."