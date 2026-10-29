Météo F1 - GP du Mexique : la pluie ne devrait pas compliquer le défi de l’altitude

Les équipes de Formule 1 devraient bénéficier de conditions météorologiques particulièrement favorables pour le Grand Prix du Mexique, disputé sur le circuit Hermanos Rodríguez, à plus de 2200 mètres d’altitude. Si un léger risque d’averses est annoncé vendredi après-midi, les prévisions tablent sur un week-end essentiellement sec et ensoleillé, avec des températures comprises entre 20 et 26°C. Une stabilité bienvenue pour les écuries, qui devront déjà composer avec les contraintes spécifiques de l’altitude, notamment en matière de refroidissement, d’appui aérodynamique et de gestion des pneumatiques.

Les pilotes devraient découvrir une piste sèche lors de la première séance d’essais libres demain. Un temps idéal pour tous les jeunes pilotes qui remplaceront les titulaires ! Les températures devraient osciller entre 21 et 23°C, avec des éclaircies et un léger vent de nord. Des conditions relativement confortables pour prendre ses premiers repères sur le tracé mexicain.

La deuxième séance, programmée dans l’après-midi, devrait se dérouler sous une chaleur un peu plus marquée, avec 26°C attendus. C’est également à ce moment que le risque de pluie sera le plus élevé du week-end. Quelques averses restent possibles, mais leur probabilité demeure suffisamment faible pour que les EL2 soient envisagés sur une piste sèche.

Samedi, les conditions devraient être légèrement plus fraîches pour les derniers essais libres. Les EL3 se dérouleraient sous un ciel ensoleillé, avec des températures comprises entre 20 et 21°C et un vent de nord toujours faible.

Les qualifications devraient ensuite bénéficier d’une température de 25°C, sous le soleil. Le vent pourrait se renforcer par rapport aux EL3, sans toutefois atteindre une intensité susceptible de perturber sensiblement les conditions de roulage.

Pour la course de dimanche, les prévisions annoncent une température de 24°C, un ciel ensoleillé et aucune précipitation. Les pilotes devraient donc pouvoir disputer les 71 tours du Grand Prix sur une piste sèche.

L’altitude restera le principal défi des équipes

Même en l’absence de conditions météorologiques difficiles, le circuit Hermanos Rodríguez présente des contraintes particulièrement importantes pour les monoplaces.

Situé à plus de 2200 mètres d’altitude, il se caractérise par un air moins dense, qui réduit naturellement l’appui aérodynamique disponible. Cette particularité complique également le refroidissement des différents systèmes de la voiture, notamment celui du groupe propulseur, tout en imposant des contraintes supplémentaires aux turbocompresseurs.

Les températures relativement modérées annoncées pour le week-end devraient néanmoins faciliter quelque peu le travail des équipes, qui devront trouver le meilleur compromis entre refroidissement, efficacité aérodynamique et performance.

La stabilité météorologique pourrait également simplifier la préparation stratégique. Pirelli a sélectionné ses trois mélanges les plus tendres, les C3, C4 et C5, pour cette manche mexicaine.

Avec des conditions sèches attendues sur la quasi-totalité du week-end, les écuries pourront principalement concentrer leurs efforts sur la gestion de la dégradation des pneumatiques et du graining, plutôt que sur les variations d’adhérence provoquées par une météo changeante.

VENDREDI 30 OCTOBRE – ESSAIS LIBRES 1 ET 2

Conditions : Les conditions météorologiques devraient être globalement favorables, avec une température maximale en journée de 25 °C et une minimale nocturne de 12 à 13 °C. Le vent soufflera à environ 5 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 30 km/h. La probabilité de précipitations est de 30 %, un taux en baisse par rapport aux jours précédents. Dans l’ensemble, le temps devrait rester majoritairement sec avec une couverture nuageuse assez étendue ; les conditions s’annoncent toutefois favorables pour les séances d’essais.

Température maximale prévue : 25 °C

Température minimale prévue : 12 °C

Risque de pluie : 30 %

SAMEDI 31 OCTOBRE – ESSAIS LIBRES 3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Les températures varieront entre 13 °C le matin et 27 °C l’après-midi, la température de la piste pouvant dépasser les 40 à 45 °C. Le ciel sera probablement partagé entre soleil et nuages, surtout dans l’après-midi. Un léger risque de brouillard existe en matinée, particulièrement si des précipitations ont eu lieu la veille. La probabilité de précipitations samedi après-midi et en soirée est faible (20 %). Enfin, le vent soufflera à environ 10 km/h, ce qui ne devrait avoir qu’un impact minime sur la dernière séance d’essais et les qualifications.

Température maximale prévue : 27 °C

Température minimale prévue : 13 °C

Risque de pluie : 20 %

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE – COURSE

Conditions : À Mexico, les conditions météorologiques pour la course du dimanche 1er novembre s’annoncent idéales. La journée sera agréable, avec des températures oscillant entre 13 °C et 27 °C, et aucune précipitation n’est prévue pour le moment. Le vent sera faible à modéré, avec une moyenne de 8 km/h et des rafales pouvant atteindre 25 à 30 km/h. La température de la piste pourrait grimper jusqu’à 45 °C sous un ciel dégagé. Le temps devrait rester majoritairement ensoleillé tout au long de la journée, avec toutefois quelques passages nuageux probables dans l’après-midi.