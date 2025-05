En pole pour le Sprint F1 de Miami, Antonelli ’se sentait bien’ lors du Shootout

Andrea Kimi Antonelli a signé la sensation de ce premier jour du Grand Prix de Miami en signant la pole position pour le Sprint qui se tiendra demain. Le pilote Mercedes F1 a été solide tout au long des trois séances, et il se placera en tête sur la grille de départ de la course de 100 kilomètres ce samedi.

"C’était une qualification très intense, je me sentais bien depuis ce matin et avant la qualification. Le dernier tour était génial, j’ai tout mis bout à bout, et ça s’est bien passé. Je suis très content de faire la pole" a déclaré Antonelli.

La journée de samedi sera évidemment cruciale car il pourrait remporter son premier Sprint et jouer sa première pole position officielle, puisque celle du Sprint ne compte pas officiellement. L’Italien a hâte d’enchaîner sur la suite du week-end.

"Demain, ce sera bien de partir de la première ligne, ce sera un feeling différent mais je suis impatient d’être demain, et de voir ce que je pourrai faire pour la course Sprint et pendant la qualification."