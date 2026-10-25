Antonelli signe la pole à Austin devant Verstappen et Hadjar, Russell est sixième

C’est l’heure de la séance la plus importante avant la course, puisque nous allons assister à la qualification du Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas. Les Ferrari ont montré de très bonnes dispositions avec les meilleurs temps tout au long de la première journée de roulage grâce à Charles Leclerc, et encore un meilleur temps ce samedi en EL3 avec Lewis Hamilton, signe que les performances pures de la SF-26 sont très bonnes.

Mercedes et Red Bull, et dans une moindre mesure McLaren, chercheront à empêcher les pilotes de la Scuderia d’aller chercher la pole position, et cette lutte pourrait être particulièrement serrée dans les prochaines minutes, mais aussi en course demain.

On rappelle qu’Arvid Lindblad sera pénalisé de cinq places au terme de la séance en vue de la grille, tandis que Franco Colapinto écopera d’un recul de dix positions. Du côté de Gabriel Bortoleto, ce sera carrément un renvoi en fond de grille pour multiples changements de pièces moteur hors du quota.

22h30 : Alors que Kimi Antonelli doit faire tout parfaitement s’il veut le titre mondial ce week-end, il a préféré botter en touche au moment d’en parler, craignant que cela lui porte malchance.

22h33 : De son côté, George Russell a clairement expliqué que c’était fini pour lui, et qu’il n’avait plus aucune chance de titre. Outre sa malchance, il a reconnu ne pas avoir été assez performant face à son jeune équipier.

22h37 : Oscar Piastri et Carlos Sainz ont quant à eux salué la saison d’Antonelli, sa deuxième en Formule 1, et le talent de celui qui devrait devenir dans les prochaines semaines le plus jeune champion du monde de l’Histoire de la F1.

22h41 : Hamilton a lui aussi été élogieux au sujet de l’Italien, qui l’a remplacé l’année dernière chez Mercedes et devrait offrir la première couronne pilotes de l’équipe depuis celle du Britannique en 2020.

22h46 : Antonelli a lui aussi présenté des félicitations, et les a adressées à Rafael Camara, le prochain pilote à rejoindre la grille de la Formule 1 en 2027 avec Haas F1.

22h49 : Du côté des pilotes, la grogne monte sur la piètre qualité des tracés empruntés, notamment face à la quantité croissante de pistes urbaines, et après une première escale à Madrid qui n’a pas du tout été appréciée.

22h52 : Le mécontentement est important aussi concernant Austin et l’asphalte du Circuit of the Americas, qui continue de poser de nombreux problèmes aux pilotes. L’organisateur a reconnu lui-même des soucis liés à l’asphalte.

22h54 : Pour appuyer ses critiques sur les bosses, Max Verstappen a révélé à quel point sa colonne vertébrale commençait à se détériorer en F1. Impressionnant.

22h57 : Verstappen a aussi commenté les critiques faites en ligne à son encontre, et le quadruple champion du monde n’a pas hésité à apporter une réponse particulièrement sèche.

22h58 : Hadjar a reçu un avertissement pour avoir fait une queue de poisson à Alex Albon après avoir été gêné par la Williams. Les commissaires ont dit que son comportement digne d’une vengeance n’était pas encouragé et ont prévenu qu’il ne doit plus se produire. Ils ont aussi confirmé qu’une pénalité aurait été appliquée si ses actions avaient mené à un contact.

23h00 : C’est parti pour la qualification !

Q1 - 18 minutes

23h03 : Les pilotes Ferrari sont en piste, et les pilotes McLaren les rejoignent au milieu des équipes de l’arrière de la grille.

23h04 : Sergio Pérez signe un 1’38"4, et Oliver Bearman fait mieux en 1’37"254. Lance Stroll se place deuxième en 1’37"6, et Alex Albon troisième en 1’37"9.

23h05 : Fernando Alonso fait mieux en 1’37"2 et Esteban Ocon va plus vite en 1’36"944. Leclerc signe le premier gros chrono de la séance en 1’35"200.

23h06 : Hamilton échoue en deuxième place à 0"155 de son équipier alors que Piastri tente un tour en mediums, tout comme Russell. L’Australien en termine en 1’36"5.

23h07 : En pneus tendres, Lando Norris est en 1"35"5. Russell est juste devant Piastri, et Antonelli, également en mediums, se place juste devant son équipier.

23h08 : Verstappen rate le meilleur tour à 0"015 de Leclerc, et Hadjar prend le troisième temps à 0"086 de Leclerc. Nico Hülkenberg prend le sixième temps en tendres devant les Mercedes et Piastri. Franco Colapinto se place dixième.

23h09 : Pierre Gasly s’empare du dixième chrono devant son équipier. Liam Lawson prend le sixième chrono devant Hülkenberg, et à seulement un dixième de Norris ! Bortoleto se place juste derrière lui, à trois dixièmes de la Racing Bulls.

23h10 : Le chrono de Gasly est annulé, et Lindblad se place 12e. Bearman améliore et remonte en 11e position. Lance Stroll progresse aussi mais ne fait pas mieux que 14e. C’est pire pour Albon qui reste 17e, et Carlos Sainz ne fait pas mieux que 15e.

23h11 : Alonso progresse et se place 12e, et Pérez reste 20e.

23h12 : En pneus mediums, Piastri progresse et remonte au septième rang.

23h13 : Avec les mêmes gommes, Russell signe le septième temps provisoire, et Antonelli fait encore mieux avec le cinquième temps à 0"190 de Leclerc.

23h17 : Albon améliore mais reste 19e.

23h18 : Colapinto remonte dixième. Gasly en termine avec son tour et un chrono qu’il espère faire durer car ce sera le seul, il est 12e. Hülkenberg remonte en huitième place.

23h19 : Norris prend le meilleur temps en 1’35"029. Lindblad remonte dixième et Bortoleto est septième ! Ocon ne fait pas mieux que 17e.

23h20 : Alonso reste 16e mais se qualifie de justesse. Sa voiture a subi un début d’incendie à l’arrière lorsqu’il est sorti des stands, peut-être un trop plein d’huile qui a lancé cela, mais il a tout de même réussi à passer.

23h21 : Albon est excédé : "Quelle merde, pourquoi on est sortis si tôt ? C’est de pire en pire, je ne sais pas ce qui se passe".

Les éliminés sont Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Pérez et Bottas.

Q2 - 15 minutes

23h29 : Les pilotes Mercedes sont les derniers à sortir pour ce premier run de Q2, après déjà plus de 3 minutes de séance.

23h30 : Leclerc en termine en 1’35"026, et Hamilton fait encore mieux en 1’34"833 !

23h31 : Verstappen réplique en 1’34"471 ! Hülkenberg est en 1’35"1 derrière, et Hadjar boucle son chrono avec le troisième temps entre les Ferrari. Lindblad se place sixième.

23h32 : Lawson prend le sixième temps juste derrière Hülkenberg, et Gasly se place huitième entre les Racing Bulls et Colapinto. Norris en termine avec le deuxième temps à 0"068 de Verstappen. Piastri ne fait que le huitième temps.

23h33 : Russell prend le troisième temps, et Antonelli fait mieux et se hisse entre Norris et Russell.

23h37 : Comme Gasly en Q1, Bearman a un drapeau noir et blanc pour avoir piloté trop lentement.

23h39 : Hülkenberg remonte au huitième rang.

23h40 : Russell en termine avec le meilleur temps en 1’34"305, et Antonelli fait encore mieux en 1’34"278 !

23h41 : Leclerc reprend la main en 1’34"198. Bortoleto se place 12e, et Piastri remonte en sixième place. Colapinto se place devant Gasly, et Bearman remonte en 12e position. Alonso reste 16e, et Gasly grimpe au neuvième rang. Lindblad progresse aussi et le remplace.

23h42 : Lawson élimine Gasly en signant le dixième temps, même si Lindblad sera pénalisé de 5 places, il est en Q3 comme son équipier. Bearman perd son tour et plonge au 16e rang.

Les éliminés sont Gasly, Hülkenberg, Bortoleto, Colapinto, Alonso et Bearman.

Chronos après Q2 :

Q3 - 13 minutes

23h49 : Lawson sort de sa voiture, salue ses mécaniciens et semble mettre un terme à sa séance. Avec Lindblad qualifié, il doit préférer sauver un train de pneus tendres plutôt que d’aller risquer un souci en piste, alors qu’il n’aura probablement pas de chance d’aller chercher les top teams. Et comme cela, Lindblad se placera neuvième et perdra une position de moins sur la grille avec sa pénalité, tandis que Lawson sera neuvième quoi qu’il arrive.

23h50 : Verstappen a un drapeau noir et blanc pour avoir roulé trop lentement.

23h52 : Russell en termine de son tour en 1’34"476, et Antonelli le bat déjà en 1’34"035 ! Verstappen ne fait pas mieux à 0"179. Hadjar se place troisième à moins d’un demi-dixième de seconde de son équipier.

23h53 : Leclerc ne fait que le quatrième chrono, et Hamilton est sixième. Norris prend le septième temps et Piastri fait tout juste mieux que lui.

23h57 : Les pilotes ressortent pour un dernier tour !

23h58 : Les pilotes Mercedes sont les premiers à rouler devant Leclerc, les Red Bull, Hamilton et les McLaren.

0h00 : Russell reste cinquième

0h01 : Antonelli ne fait pas mieux, et Leclerc progresse mais reste quatrième. Verstappen reste deuxième, et Hadjar ne fait pas mieux et reste troisième.

0h02 : Hamilton prend la cinquième place à Russell, et Norris prend le sixième temps, tandis que Piastri reste huitième.

0h03 : Mais le chrono de Norris est annulé, il recule en huitième place !

Antonelli est en pole devant Verstappen et Hadjar, Leclerc et Hamilton ne sont que quatrième et cinquième. Russell est un décevant septième et accuse encore le coup face à son équipier. Piastri est septième et devance Norris, tandis que Lawson sera neuvième sur la grille.