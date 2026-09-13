Verstappen juge sa deuxième place ’incroyable’ car Red Bull manquait de rythme

Max Verstappen a égalé son meilleur résultat de la saison au Grand Prix d’Espagne en allant chercher la deuxième place sur le Madring. Le pilote Red Bull a profité de problèmes chez Ferrari et de la malchance de Lando Norris pour aller chercher une deuxième place derrière Andrea Kimi Antonelli. Le Néerlandais se félicite de ce résultat très solide après un week-end durant lequel il a optimisé ses résultats au volant de la RB22.

Le quadruple champion du monde pense même qu’il n’aurait pas pu faire ce résultat sur la base seule du rythme en course, mais il se félicite d’avoir atteint la deuxième place et engrangé 18 points de plus pour son équipe.

"Si je regarde le rythme de course, c’est un bon résultat pour nous. Lando a été malchanceux avec la VSC donc la deuxième place est un incroyable résultat pour nous, vous pouvez voir à quel point Lando revenait sur moi" a déclaré Verstappen.

L’absence d’opportunités de dépassement sur un tracé du Madring qui n’a pas produit une course particulièrement palpitante a joué à son avantage quand la McLaren de Norris était juste derrière lui.

"Mais on ne peut pas dépasser sur ce circuit, donc j’ai pu le garder derrière moi jusqu’à l’arrivée. Terminer à la deuxième place est incroyable. J’ai gardé la voiture en milieu de piste, ça marche bien ici. J’ai réussi à garder du grip sur les pneus, ce qui était le plus dur dans ce dernier relais."