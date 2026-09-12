’Un de mes meilleurs tours en carrière’ : Norris se félicite de sa pole à Madrid

Lando Norris a signé une pole position inattendue au Grand Prix d’Espagne à Madrid, après avoir été en retrait tout au long de la séance. Le pilote McLaren F1 a sorti un tour impressionnant lors du deuxième run de Q3 et a battu Andrea Kimi Antonelli pour 11 millièmes de seconde. Le pilote britannique était lui-même surpris d’avoir réussi à signer la pole, même s’il était conscient en franchissant la ligne qu’il avait fait un bon tour.

Le tour aurait pu mal se finir car il a glissé avec l’arrière de sa voiture dans le dernier virage et est passé très près du mur, mais cela ne l’a pas empêché d’aller chercher sa troisième pole position de la saison, sa 19e en carrière.

"Je suis choqué, un peu surpris pour être honnête, mais je pense que c’est un des meilleurs tours que j’ai faits dans toute ma carrière. Je suis satisfait et je suis heureux pour l’équipe" a déclaré le champion du monde en titre.

"C’est un de ces tours où tout se met bout à bout, on avait une bonne idée de ce qu’on voulait faire, mais il fallait que mon cerveau me laisse faire dans le dernier tour et ça a fonctionné. C’est un de ces tours où vous regardez le chrono et vous vous dites ’oh merde, j’ai été plutôt bon !’."

Selon lui, la clé d’un tour réussi sur le Madring était le fait d’être détendu, car il fallait piloter de manière souple et fluide, plutôt que chercher l’attaque à tout prix et risquer des erreurs et des pertes de temps.

"L’adrénaline était élevée, mais il faut se détendre et laisser les choses s’enchaîner. C’est facile d’être stressé, les murs arrivent rapidement. Honnêtement, j’étais confiant, la voiture était bonne mais je n’arrivais pas à faire ce que je voulais, j’étais stressé."

"Mais j’ai réussi à prendre une grande respiration et tout s’est déroulé parfaitement. Sauf le dernier virage, j’ai cru que j’allais me mettre dans le mur et que les gars allaient devoir réparer la voiture, mais j’ai réussi, et ça me donne un grand sourire, je suis vraiment heureux."

Interrogé sur ce qu’il attend de la course, Norris avoue qu’il n’y a pas encore réfléchi, alors qu’il est satisfait de son tour, mais il sait qu’Antonelli et Max Verstappen derrière lui voudront aller chercher la victoire.

"Je ne sais pas, je pense encore à mon tour ! Je me suis donné la meilleure chance pour demain, je ne sais pas si ce sera facile de dépasser, mais ce sera possible et j’ai deux bons pilotes derrière moi. Chaque tour a été sympa ici, et j’ai hâte d’être à la course."

A noter que les commissaires ont infligé une amende au champion du monde en titre pour excès de vitesse dans la voie des stands. Le Britannique devra s’acquitter de 900 € pour avoir dépassé la limite de 8,5 km/h.