Antonelli pense avoir prouvé à Monza qu’il ’ne pense pas au championnat’

Andrea Kimi Antonelli veut continuer sur sa lancée après un succès inattendu et exceptionnel à domicile. Le pilote Mercedes F1 assure toutefois qu’il refuse de piloter en pensant au championnat, et qu’il cherche simplement à garder la très bonne dynamique sur laquelle il se trouve depuis le début de saison, alors qu’il aborde la manche de Madrid et du redoutable Madring avec 66 points d’avance sur son plus proche poursuivant.

Mais il assure ne pas être perturbé par la perspective d’une lutte pour le titre mondial dans sa quête actuelle, et rappelle que son avance ne pèse pas lourd avec le nombre de Grands Prix restants d’ici la fin de saison.

"Je ne sais même pas combien de courses il reste. Huit ? Neuf ? Dix maximum, donc la route est encore longue. J’ai un écart plus confortable, mais il reste un long chemin à parcourir et je ne veux vraiment pas piloter en pensant au championnat" a déclaré Antonelli.

"Je pense que Monza a été la preuve que je ne pilotais pas en pensant au championnat ou en m’en souciant. Je pilotais juste pour gagner, pour faire de mon mieux. C’est donc ça, l’état d’esprit. Bien sûr, il y aura peut-être des occasions à l’avenir où, avant de prendre une certaine décision, je pourrais penser au championnat."

"Mais ce que je veux éviter, c’est de piloter, de prendre la piste pour les essais libres, les qualifications ou même une course, en pensant au championnat ou en m’en inquiétant. C’est la chose que je veux éviter à tout prix. Et il faut aussi éviter les abandons."

"Mais rien n’est fait avant qu’on ne franchisse cette dernière ligne d’arrivée. Je me rappelle qu’en début de saison, j’avais 60 points d’avance, et je me suis retrouvé très rapidement avec seulement 20 points, donc on veut éviter ce genre de problème."

En attendant de penser plus grand, il a déjà pu repenser à son succès à domicile dimanche dernier, et il reconnait avoir vécu sa plus belle journée en Formule 1, et même la plus belle journée de sa jeune vie.

"En repensant à cette journée, je pense que tout était incroyable, et le moment le plus mémorable a sans aucun doute été lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée puis que je suis monté sur le podium. Voir tous les Tifosi, cette foule immense qui n’en finissait pas, c’était absolument incroyable."

"Et puis, bien sûr, les entendre chanter l’hymne national était aussi très, très spécial. Donc, oui, l’ensemble de la journée. Je pense aussi que la course était très spéciale. C’était amusant de remonter à travers le peloton, de chasser, et puis finalement franchir la ligne a été un grand, grand soulagement et très, très intense en émotions."

Il révèle qu’il a reçu beaucoup de messages de la part de ses amis, de ses proches, mais aussi de beaucoup de célébrités qui l’ont salué pour cette performance, et notamment des sportifs italiens.

"J’en ai reçu énormément. Sur WhatsApp, quand je suis entré sur l’application après la course, j’ai reçu tellement de messages que l’application a planté. Je suis donc entré sur l’application et en suis ressorti sans même toucher le téléphone parce qu’il a explosé."

"Mais j’ai reçu beaucoup de gentils messages de Jannik [Sinner], [Marco] Bezzecchi, Vale [Valentino Rossi], de littéralement tout le monde, donc c’était vraiment super de voir autant de soutien, autant d’enthousiasme, autant d’engouement. C’était très, très cool. C’est vraiment dur de choisir un message qui se démarquerait par rapport à tous les autres. Ils étaient tous très, très, très gentils."

Interrogé sur le fait qu’il puisse perdre le contrôle de ses émotions après un tel succès, il explique comment il a procédé pour se détendre lundi, et rappelle que sa famille a les yeux rivés sur son comportement.

"C’est parfois difficile de rester calme ou de ne pas trop s’enflammer. Monza, cette journée dans son ensemble était très excitante. Mais, par exemple, aller faire du karting le lundi m’a aidé à revenir sur terre.

"C’était une journée amusante et agréable avec l’équipe, une façon de me rappeler d’où je viens, le chemin que j’ai parcouru. C’était donc une bonne façon de, tout d’abord, m’amuser, m’entraîner, et aussi de revenir sur terre."

"Ma famille est très bonne pour m’aider à garder les pieds sur terre. Mon père n’a pas de filtre et s’il a quelque chose à dire, positif comme négatif, il me le dit. Je n’ai donc pas à m’inquiéter pour eux, et ils sont toujours là pour moi."

"Les amis, c’est différent, ils sont très excités, mais je leur dis la même chose à chaque fois et ils comprennent, ils savent aussi quels messages m’envoyer avant ou après un week-end de course, car au début ils disaient des choses qui étaient parfois extrêmes, surtout que je suis superstitieux, mais ça va mieux."