Norris ne s’inquiète pas de sa préparation limitée sur un Madring ’excitant’

Après un week-end difficile à Monza, McLaren F1 espère retrouver sa forme des deux courses précédentes, qui avaient été remportées par Lando Norris. Le champion du monde en titre confirme qu’il attend mieux à Madrid ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Espagne, par rapport à ce qu’il a vécu la semaine dernière en Italie, et espère pouvoir retrouver de la performance.

Le week-end sera évidemment marqué par un apprentissage important sur un long tracé, mais le Britannique ne s’inquiète pas, même si le simulateur n’est pas parfait. Selon lui, les essais libres offriront la possibilité de peaufiner les réglages et le pilotage.

"Il y a une limite à ce qu’on peut faire. On ne peut pas se préparer autant que d’habitude, alors il faut juste essayer de passer peut-être un peu plus de temps sur le simulateur et de passer du temps à préparer, disons, juste des réflexions sur les manières d’aborder les choses, mais honnêtement, on ne peut pas se préparer autant que sur un circuit habituel" a déclaré Norris.

"Donc, d’un côté, c’est plus facile, mais d’un autre côté, il faut être plus prêt à explorer différentes choses et à s’adapter de différentes manières en pilotant. Il y a eu juste plus de temps dans le simulateur parce qu’il s’agit juste d’essayer de comprendre le déroulement des choses, ce qui est bien, ce qui se passe avec la batterie quand on utilise différentes trajectoires. Mais honnêtement, trois séances d’essais libres suffisent pour essayer de s’y habituer."

Interrogé sur ce qui lui a le plus plu dans le simulateur au sujet du circuit de Madrid, il révèle qu’il n’a pas spécialement eu de partie préférée, mais qu’il a apprécié l’ensemble du tracé, même si celui-ci est pointu.

"Il n’y a pas d’endroit particulier. Je pense que toute la piste est assez exigeante avec la façon dont les virages sont agencés. En montée, en descente, en dévers, en dévers positif, donc je pense qu’il n’y a pas un endroit en particulier. Toute la piste a l’air très excitante."

Avec ses deux succès, et malgré son titre l’an dernier, Norris vit une saison plutôt délicate en Formule 1. Il explique ce qu’il manque à McLaren pour aller chercher les quelques dixièmes manquants sur certains tracés, mais reste confiant pour l’avenir.

"Juste un bon équilibre sur la voiture. Nous devons maîtriser le déploiement et la batterie, l’efficacité de ce côté-là pour rivaliser au mieux avec Mercedes, et juste quelques virages de plus, pas beaucoup, mais deux ou trois virages sur la piste qui nous conviennent un peu mieux qu’à la Mercedes."

"Je pense qu’on peut déjà voir un basculement vers le fait que ça nous convienne peut-être un peu plus que le week-end dernier, donc un équilibre avec lequel je suis à l’aise et de préférence juste de le bon grip mécanique. Si nous pouvons avoir cela, cela devrait régler le problème des basses vitesses et nous devrions être un peu plus satisfaits dans l’ensemble."

Oscar Piastri a lutté dans le top 5 à Monza et il a révélé que c’était son meilleur moment dans la voiture depuis longtemps. Interrogé sur ces propos, l’Australien les a détaillés en marge du GP d’Espagne sur le Madring.

"Oui, ça va être intéressant de voir à quoi ça ressemble. Évidemment, nous avons fait nos sessions de simulateur, mais surtout sur un circuit urbain, c’est toujours un peu différent d’être sur le vrai circuit, surtout quand les murs ont un réel impact. Donc oui, ça devrait être bien" note Piastri.

"Je pense que Monza était assurément un bon pas dans la bonne direction, je pense qu’en qualifications, les choses allaient bien, et le rythme de course était bon aussi. Les choses n’étaient toujours pas super faciles."

"Mais j’ai l’impression qu’au moins nous trouvons des étapes pour faire face aux défis que nous avons, et tout le monde va avoir des défis avec sa voiture, j’ai l’impression que nous avons fait de bons progrès pour essayer de les affronter. Espérons donc que nous pourrons continuer sur cette lancée et voir ce que nous pouvons faire ce week-end."

Il reconnait toutefois que les monoplaces de la nouvelle génération ne lui plaisent pas particulièrement, et il admet qu’il était plus à l’aise avec les voitures sur lesquelles il avait fait ses débuts en catégorie reine.

"Je n’ai certainement pas d’aussi bonnes sensations avec la voiture de cette année qu’avec celle de l’année dernière, mais vous savez, je pense que parler de style de conduite est difficile, vous savez, je pense que tout le monde doit changer un peu son style de conduite d’une année sur l’autre, et évidemment c’est notre travail."

"C’est une des raisons pour lesquelles nous sommes là, c’est parce que nous devons nous adapter, et c’est vrai que cette année a été un peu délicate pour essayer de surmonter certaines choses, et nous avons essayé différentes directions, et parfois on a juste besoin de temps pour trouver la bonne."

"J’ai l’impression qu’à Monza, nous avons au moins trouvé quelques éléments qui n’ont pas forcément rendu les choses plus faciles, mais qui nous ont rendus plus rapides, donc c’est vraiment le plus important, et espérons que nous pourrons transporter ça vers l’avant."

Questionné sur sa relation avec Norris, il a assuré que tout va bien malgré quelques incidents en piste : "Oui, tout va bien. Je pense que sur le plan opérationnel, de mon côté, ce n’était pas aussi fluide que ça pourrait l’être, c’est sûr, et il y a eu des moments frustrants."

"En course, nous nous sommes évidemment croisés de près à certains moments, mais ça va. Lando et moi avons joué au padel ensemble. Nous sommes allés à l’aéroport ensemble et nous avons joué au padel ensemble pendant la semaine, et nous avons choisi d’être dans la même équipe, donc tout va bien."

"Quand on est proches les uns des autres, il y aura toujours des moments un peu stressants, probablement plus pour le muret des stands que pour nous dans la voiture, mais tout va bien pour nous."