Pirelli se félicite des ’performances supérieures aux prévisions’ de son pneu dur à Austin

Pirelli a tiré un bilan satisfait du Grand Prix des Etats-Unis, puisque ses trois composés pneumatiques ont été utilisés avec intérêt lors de la course d’Austin. Les pneus durs ont été la bonne surprise du dimanche avec de longs relais réussis grâce à ce composé, et des stratégies différentes entre les pilotes qui ont terminé sur le podium, celle à un arrêt s’avérant meilleure que la tactique à deux passages par les stands.

Le vainqueur Kimi Antonelli a opté pour une stratégie à un seul arrêt, tandis que Charles Leclerc et Max Verstappen se sont tous deux arrêtés deux fois. L’Italien avait entamé la course avec les mediums et n’a pas utilisé les durs, contrairement à ses rivaux.

Sur l’ensemble du plateau, il y a eu un équilibre presque parfait entre les stratégies à un arrêt et à deux arrêts. Les températures étaient légèrement plus basses que lors des séances du vendredi et du samedi après-midi à Austin, la température de la piste descendant jusqu’à 32 °C dans les derniers moments de la course.

"Le Grand Prix des États-Unis s’est révélé être une course particulièrement fascinante sur le plan stratégique, les écuries ayant eu recours aux trois types de gommes disponibles tout au long de l’épreuve" a déclaré Dario Marrafuschi, patron de Pirelli Motorsport.

"Les solutions que nous avons apportées à Austin ont répondu aux attentes formulées les jours précédents. Les pneus durs, en particulier, ont offert des performances légèrement supérieures aux prévisions."

"Les niveaux de dégradation observés lors du premier relais ont confirmé les projections établies à l’issue des essais libres, faisant de la stratégie à un seul arrêt l’option la plus efficace, comme la course l’a démontré, bien que par une marge très étroite."

"Les stratégies à deux arrêts, adoptées par certaines écuries, ont été principalement influencées par l’arrêt précoce de Verstappen, alors qu’il tentait de rattraper le leader du championnat, Antonelli. Cela a déclenché une réaction en chaîne dans la gestion de course de l’ensemble du plateau."

"Les pilotes ayant pu évoluer en air libre ont confirmé la compétitivité de la stratégie à un seul arrêt, en maintenant un rythme constant jusqu’au drapeau à damier. L’usure des pneumatiques s’est avérée relativement élevée et globalement homogène entre les différentes écuries, sans pour autant entraîner une dégradation significative des performances."

"L’état des gommes après usage est apparu, lui aussi, remarquablement constant, avec des différences plus marquées observées principalement sur les pneus médiums. Les pneus durs ont récompensé les écuries qui les ont intégrés à leur stratégie, offrant une performance constante et un niveau de compétitivité qui a permis, par exemple, à Leclerc de dépasser Verstappen."