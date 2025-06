Antonelli ne semble pas menacé à court terme chez Mercedes F1

Toto Wolff a pratiquement exclu d’écarter Kimi Antonelli de la liste des pilotes Mercedes F1. L’arrivée potentielle de Max Verstappen chez Mercedes pousse à s’interroger sur le pilote actuel qui serait lâché, et il semble que George Russell serait plus menacé.

Auto Motor und Sport rapporte les propos anonymes d’un membre de Red Bull qui s’inquiète pour Antonelli si Verstappen le rejoint : "Si Wolff prend Verstappen, il changera deux pilotes. Verstappen ruinerait Antonelli."

Mais Wolff a maintenant déclaré à Bloomberg qu’il était fondamentalement hors de question de laisser tomber Antonelli, malgré le fait qu’il soit encore en train de s’adapter à la F1 moderne.

"Kimi fait partie de notre programme junior depuis qu’il a 11 ans, et vous pouvez aujourd’hui reconnaître le talent - je dirais à partir de l’âge de 10 ans - lorsque les enfants commencent à participer à des séries internationales de karting" a déclaré Wolff.

"Nous avons un bon groupe de recruteurs dans notre programme junior Mercedes-Benz, et c’est important. D’une certaine manière, ce programme fonctionne comme les académies de football ou de tennis qui identifient les talents très tôt."

La domination précoce d’Antonelli en karting, souvent face à des adversaires plus âgés, a révélé son potentiel selon Wolff : "Si un enfant commence à l’âge de huit ans et est déjà compétitif face à des enfants plus âgés, c’est une bonne indication."

"Si cet enfant remporte le championnat un an plus tôt que tous les autres, c’est une autre bonne indication. Et Kimi a gagné dans toutes ces catégories. C’est tout à fait exceptionnel."

Malgré les premiers éclats de génie d’Antonelli, Wolff a souligné que l’adaptation à la F1 moderne est une courbe d’apprentissage abrupte pour les débutants - une courbe compliquée par l’art nuancé de la gestion des pneus, qui revêt une importance capitale.

"Il est devenu très difficile de gérer les pneus. Ce n’est pas seulement une question de vitesse - la vitesse à laquelle vous pouvez rouler sur un tour ou sur une course - mais il s’agit d’entretenir les pneus pour rouler aussi vite que possible tout en ne glissant pas et en ne les laissant pas surchauffer, car vous perdez des tonnes de temps au tour. Et c’est la limite pour les jeunes pilotes qui montent."

"Un bon exemple est Piastri, qui est en tête du championnat. Il lui a fallu un an et demi pour rattraper Lando Norris. Et c’est la première année qu’il a un avantage sur lui. Et je pense que c’est simplement dû à la gestion des pneus."

"Avec Kimi, il ne connaît pas tous les circuits - c’était la première fois qu’il venait à Montréal - donc vous partez avec un énorme désavantage. Mais la voiture était bonne et il a pu être rapide. Oui, il faut probablement envisager un programme de trois ans pour mettre au défi les pilotes expérimentés."

"Je veux dire que George fait aujourd’hui partie des meilleurs pilotes de Formule 1. Il faut donner du temps aux jeunes pilotes. Il faut accepter qu’il y ait des week-ends difficiles, des contre-performances, mais cela fait partie du processus."

Wolff pense que la clé pour laisser un jeune pilote s’habituer à la F1 est de lui donner du temps et une confiance totale, contrairement à des équipes comme Alpine et Red Bull : "Je pense que lorsque vous prenez la bonne décision en termes de talent, vous devez être très conscient de la personne que vous mettez dans la voiture."

"Et si ce jeune pilote est très prometteur, il faut aussi lui donner le temps de se développer. C’est ce que nous faisons avec Kimi. Beaucoup de voix se sont élevées pour dire ’comment peut-on mettre un jeune de 18 ans dans une voiture ?’"

"Surtout dans une Mercedes - ce n’est pas comme dans une équipe plus petite où vous êtes sous le radar. Vous êtes catapulté dans un siège où les gens s’attendent à ce que vous montiez sur le podium ou que vous gagniez des courses. C’est notre philosophie. Nous ne donnerions pas de place à quelqu’un si nous ne pensions pas qu’il peut être un champion du futur."