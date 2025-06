Verstappen : Manquer un Grand Prix de F1, ce n’est pas la fin du monde

Max Verstappen était attendu dans le paddock de Montréal ce jeudi pour s’exprimer suite à la décision qui a été pris après le Grand Prix d’Espagne de le placer à un point de pénalité d’une suspension pour un Grand Prix.

Le pilote Red Bull ne devra commettre aucune erreur au Canada et en Autriche, avant de retrouver un peu de marge.

Dans ces conditions il a logiquement été interrogé sur son approche et il est resté fidèle à lui-même : rien ne changera !

"Je ne changerai absolument pas d’approche. Non, rien n’a changé depuis. Pourquoi devrais-je le faire ?"

"C’est comme ça. J’étais à huit points avant et maintenant à onze. Je ne peux pas me relâcher. Je vais juste courir comme je le fais toujours. J’ai confiance en moi."

Trouve-t-il sa situation périlleuse injuste ?

"Qu’est-ce qui est juste ? Est-ce juste que j’aie 11 points ? Je ne sais pas. Non, mais en même temps, la vie est injuste. Je ne m’en soucie pas."

"Je viens ici juste pour courir, et je courrai toujours dur, comme je pense que je devrais courir. Et puis on passe à la course suivante."

Lorsqu’on lui a demandé à quel point cela lui ferait mal s’il manquait réellement une course, Verstappen a finalement répondu : "Si vous regardez bien, vous savez, en général, manquer une course n’est pas idéal mais ce n’est pas la fin du monde !"

Cependant, Verstappen a précisé qu’il espérait éviter une suspension et qu’il ne craignait pas que d’autres pilotes tentent de le pousser à la faute en raison de sa position.

"Je ne suis pas ici, bien sûr, pour tenter d’obtenir une suspension. Peut-être que cela restera une anecdote pour vous, pas pour moi. Je n’y pense pas. Même s’ils tentent d’en profiter, ce n’est pas dans mon intérêt. Je courrai comme je l’entends. Encore une fois, cela ne changera rien."

Verstappen a aussi admis, sur les réseaux sociaux, avoir été frustré en Espagne et ce qui est arrivé avec Russell n’aurait pas dû arriver. Des excuses un peu molles pour beaucoup...

"Bien sûr, comme je l’ai dit, ce n’était pas la bonne chose à faire sur le moment. C’était clairement une erreur de jugement dans le virage, mais inutile d’entrer dans les détails du pourquoi, du comment et du quoi. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. On en tire des leçons et on passe à autre chose."

"C’était juste quelques tours d’affilée très frustrants. Je me suis fait percuter dans la ligne droite, j’ai failli me crasher avec les pneus durs. Puis je me suis fait percuter dans le virage 1."

"On m’a alors dit que je devais rendre la place. Je me suis dit que ça n’avait aucun sens. Beaucoup de choses se sont donc mises en place."

"Jusqu’à ce moment-là, nous avions fait une bonne course. Nous avions appliqué la bonne stratégie pour notre voiture et nous avions au moins mis un peu de pression sur McLaren en course, où ils étaient encore très rapides par rapport aux autres. Mais, oui, une fin de course frustrante."