Tsunoda : Horner veut que je colle à Verstappen ’le plus possible’

Que faut-il attendre de Yuki Tsunoda pour son premier Grand Prix chez Red Bull Racing ?

Le pilote japonais, qui n’a jamais piloté la RB21 autrement qu’au simulateur, doit se lancer ce week-end devant les siens à Suzuka avec de nombreuses inconnues. Il a toutefois de grandes ambitions, comme il l’a déclaré ce week-end, avec un podium en vue.

Christian Horner, son directeur, a toutefois fixé un objectif simple à Tsunoda : se rapprocher au maximum de Max Verstappen.

"Au final, Red Bull Racing se concentre sur le titre de champion des pilotes pour Max," confie Tsunoda aujourd’hui.

"Il a prouvé qu’il avait un bon potentiel pour devenir champion du monde, même si Red Bull semble en difficulté actuellement."

"Christian (Horner) souhaite que je sois le plus proche possible de Max en termes de performances."

"Sur certaines courses, je peux contribuer à la stratégie, mais il m’a aussi promis que, dans certaines situations, si j’étais capable de devancer Max, il ne me demanderait pas forcément d’échanger mes positions pour le faire gagner."

Tsunoda a déclaré ne pas avoir encore parlé à Verstappen du comportement de la RB21 depuis l’annonce de son remplacement de Lawson. Compte-t-il sur lui pour le guider ?

"Je lui ai déjà parlé il y a un certain temps, mais il se comporte un peu différemment, que ce soit dans la voiture ou à l’extérieur. Je ne m’inquiète pas vraiment de la relation que nous allons avoir de part et d’autre. Je sais ce que je veux faire, et je sais probablement comment il pilote et comment il pense."

En prévision de son Grand Prix à domicile dimanche, Tsunoda a déclaré qu’il serait satisfait s’il pouvait terminer dans le top 10.

"Évidemment, je veux marquer des points, monter sur le podium, ou quoi que ce soit d’autre de très bien, comme je l’ai dit. On s’est un peu moqué de moi ! En même temps, de manière réaliste, si l’on envisage de prendre le volant de la nouvelle voiture immédiatement, avec des séances limitées, c’est assez difficile."

"Alors, pour l’instant, je pense que si je marque des points – dans le top 10 – je serai content."