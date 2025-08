Alpine F1, Cadillac : les choix de pilotes se précisent pour 2026

Valtteri Bottas affirme toujours viser un retour à temps plein en Formule 1 en 2026, alors que les rumeurs le liant à la nouvelle équipe Cadillac continuent de croître.

Le Finlandais, réserviste chez Mercedes F1, a nié en Hongrie que le contrat était déjà signé comme certains médias anglais le clamaient à Spa-Francorchamps.

"C’est faux, il n’y a rien de signé," nous confie-t-il au Hungaroring.

"Ce qui est vrai, c’est que je veux être de retour sur la grille. C’est mon objectif."

Bottas a confirmé que des discussions étaient toujours en cours.

"J’espère connaître la suite en août. J’envisage une solution à long terme, mais une solution à court terme serait également envisageable."

"Des discussions sont en cours. Nous aurons plus de temps pour discuter en août."

Bottas serait le favori pour piloter une Cadillac F1, potentiellement aux côtés de Felipe Drugovich, pilote de réserve chez Aston Martin F1, dont la cote a monté ces dernières semaines.

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher a déclaré qu’il pensait que l’affaire était déjà conclue.

"Je pense que c’est une bonne chose pour une équipe aussi jeune d’avoir au moins un pilote expérimenté comme Valtteri Bottas. D’après ce que nous avons entendu, c’est réglé. Nous sommes curieux de connaître le numéro deux."

Sergio Perez, également pressenti chez Alpine, figure toujours parmi les prétendants potentiels chez Cadillac. Mais le Mexicain, soutenu dans ses efforts par ses puissants soutiens, dont Carlos Slim, vise dorénavant davantage le baquet de Franco Colapinto, en difficulté et menacé à moyen terme.

Mick Schumacher a lui reçu un non ferme de la part de Flavio Briatore pour l’équipe Alpine F1, mais reste aussi sur la liste de pilotes possibles chez Cadillac. Clairement, ces deux équipes ont leur destin lié sur le marché des transferts qui se réduit fortement.

Les places sont en effet peu nombreuses sur la grille depuis que Max Verstappen a confirmé qu’il ne changerait pas d’équipe en 2026, ce qui a automatiquement reconduit George Russell et Kimi Antonelli chez Mercedes F1 (l’annonce restant à faire, ndlr).

Yuki Tsunoda a également été évoqué comme candidat pour Cadillac, Red Bull réévaluant sa structure de pilotes, notamment avec le transfert imminent de Honda chez Aston Martin.

Interrogé sur l’avenir de Tsunoda, le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a déclaré : "Notre évaluation des pilotes a traditionnellement lieu après la pause estivale. Actuellement, tout est ouvert."

"Nous examinons leurs performances, qu’elles soient positives ou négatives."

Ce qui est presque certain c’est que le Dr Marko souhaite propulser au plus vite Isack Hadjar chez Red Bull Racing. A moins que Laurent Mekies ne parvienne à tirer le meilleur d’un Tsunoda en regain de confiance et qu’il réussisse à imposer sa présence pour 2026 et ce sans le soutien de Honda. Difficile... mais pas impossible, afin de donner encore une saison d’apprentissage en plus à Hadjar.