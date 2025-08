Leclerc : ’Il y a toujours un point d’interrogation’ sur l’adaptation de Hamilton

Charles Leclerc est cette année le leader incontesté de Ferrari face à Lewis Hamilton, qui peine encore à être à l’aise au sein de la Scuderia et au volant de la SF-25. Le Monégasque admet qu’il n’avait pas d’attentes face au septuple champion du monde.

Il se montre également prudent car l’équipe de Maranello ne lutte pas pour le moment pour des victoires et des titres, et préfère se concentrer sur ses propres résultats et non sur ceux de son équipier.

"Je n’avais pas vraiment d’attentes, car je ne savais pas à quoi m’attendre. En tant que pilote, on regarde les données des autres, mais il y a toujours un point d’interrogation : quand vous perdez du temps dans un virage, combien vient du pilote, et combien de la voiture ?" s’interroge Leclerc.

"J’étais très curieux de voir où je me situerais face à Lewis. Encore une fois, il est encore trop tôt, et nous ne nous battons pas pour des victoires ou des pole positions, ce qui change beaucoup de choses pour un pilote. Pour l’instant, mon seul objectif est d’essayer de ramener Ferrari au sommet."

"Je suis content de mes performances, et je dois continuer dans cette voie. C’est probablement trop tôt pour juger, car c’est une nouvelle équipe pour Lewis, et je suis sûr qu’il est encore en train de comprendre et d’apprendre tous les systèmes, qui sont nouveaux pour lui."

Leclerc est satisfait que Ferrari ait décidé de prolonger le team principal, Frédéric Vasseur : "Ce n’est pas moi qui prends ce genre de décisions, mais je pense que la stabilité est toujours très importante. Fred est la personne vers qui nous nous tournons, celui qui dirige l’équipe."

"L’avoir pour encore de nombreuses années est clairement une bonne chose, surtout parce qu’en Formule 1, il faut du temps pour construire quelque chose, en particulier une équipe gagnante. Je suis très heureux de cela. Savoir que Fred sera à mes côtés pour encore plusieurs années me rend optimiste pour l’avenir."

Celui qui roule pour Ferrari depuis 2019 explique que la pression entourant Ferrari est la raison des tensions et rumeurs autour de Vasseur depuis le début de saison : "C’est certain. Le fait qu’il y ait eu autant d’engouement autour de l’équipe au début de l’année a empiré les choses."

"Ensuite, quand nous avons commencé la saison, je pense que tout le monde pensait que nous allions gagner le championnat, et malheureusement, ce n’était pas le cas. Puis des rumeurs sont apparues, et elles ont pris une ampleur plus grande que ce que nous aurions souhaité."

"Ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler. C’est Ferrari. Cela a toujours été comme ça, et cela ne changera jamais. Nous ne pouvons pas nous concentrer là-dessus. Le mieux que l’on puisse faire, c’est essayer d’y penser le moins possible."

Si Leclerc garde son optimiste, c’est parce qu’il a confiance en sa voiture : "Fred en fait certainement partie, mais le plus important, c’est de voir comment l’équipe travaille. Je suis convaincu que nous allons dans la bonne direction."

"L’année prochaine sera un tournant important pour nous, car ce sera le début d’une nouvelle ère de voitures. Et quand vous entrez dans une nouvelle ère, si vous ne commencez pas du bon pied, il est toujours plus difficile de revenir, car les autres équipes développent aussi des améliorations."

"Combler l’écart devient alors très compliqué. Il faudra donc bien commencer, et on verra ensuite. Pour l’instant, je suis pleinement engagé pour faire revivre Ferrari, et pour gagner à nouveau des courses."