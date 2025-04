Alonso soutient-il Verstappen à cause de son ’amertume’ envers Hamilton ?

Johnny Herbert a affirmé que Fernando Alonso soutenait beaucoup Max Verstappen en public en raison d’une « amertume persistante » de l’Espagnol envers Lewis Hamilton après leur collaboration chez McLaren.

Alonso a exprimé ouvertement son soutien à Verstappen au fil des ans. Le pilote Aston Martin a félicité Verstappen lors du Grand Prix du Japon pour sa pole position sensationnelle et a qualifié le tour de Verstappen à Suzuka de « moment magique ».

Alonso a aussi suggéré qu’aucun autre pilote sur la grille n’aurait pu rééditer l’exploit du Néerlandais en qualifications. Et il a également déclaré après la course que les exploits de Verstappen, alors qu’il était l’outsider, lui rappelaient sa tentative de remporter le titre en 2012, avec une F1 moins performante.

"Je comprends pourquoi Fernando Alonso soutient Max Verstappen. Max et Fernando n’ont jamais été coéquipiers. Lewis et Fernando, eux, l’ont été," commente l’ancien pilote et commissaire en F1.

"Alonso, double champion du monde, était plein de confiance au sommet de son art chez McLaren en 2007. Il s’attendait à ce que Hamilton, jeune et fringant, soit facilement battable."

"Et ça ne s’est pas passé comme ça. Cette bagarre a donc eu lieu cette saison-là et a finalement mis à mal leur relation. Simplement parce que Lewis est arrivé en force et qu’Alonso n’a pas eu les moyens. Et il garde probablement encore une certaine amertume à cause de ce qui s’est passé chez McLaren."

"En tant que pilote, je comprends cela. On est frustré quand on croit vraiment pouvoir faire le travail, et il a probablement eu le sentiment de ne pas avoir été soutenu autant qu’il aurait dû l’être par Ron Dennis."

"Bref, respect à Max. C’est quelqu’un qui tient ses promesses même lorsqu’il commence un week-end en se disant : ’Je n’ai aucune chance’."

Alonso a été interrogé à Bahreïn sur les propos d’Herbert et pourquoi il semblait mieux considérer Verstappen que Hamilton.

"Je pense que Max est le meilleur. Je le dis depuis plusieurs années. Il a atteint un niveau que nous n’avons pas encore atteint. J’aime quand des gens qui n’ont pas la meilleure voiture gagnent, et je pense que tout le monde est d’accord."

Selon Alonso, ce qui distingue Verstappen, c’est la concurrence qu’il a affrontée lors de ses luttes pour le titre.

En 2021, Verstappen a affronté Lewis Hamilton sur une voiture similaire. Pendant la majeure partie de 2022, Verstappen et Charles Leclerc se sont livrés une bataille acharnée jusqu’à ce que Ferrari lâche après la pause estivale.

De même, en 2024, Verstappen a conservé la tête du championnat malgré la baisse de forme de Red Bull.

Bien qu’Alonso n’ait nommé personne en particulier, il n’a pas hésité à critiquer certains de ses anciens rivaux au fil des ans, notamment Hamilton et Vettel.

"Il y a eu des périodes de domination en F1 ces vingt dernières années. De grandes équipes et de grands pilotes, mais les victoires étaient un peu faciles. Avec Max, à l’exception de 2023, il a eu une concurrence sérieuse en 2022 et l’année dernière."

"Et évidemment, en 2021, avec Lewis. Les championnats remportés par Max, à l’exception de 2023, l’ont été de manière plus acharnée que lors des deux dernières périodes du championnat."