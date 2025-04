Sainz et Ocon critiquent le règlement moteur 2026, les V10 plébiscités ?

C’est ce vendredi que se tiendra une réunion décisive, entre les motoristes et la FIA, pour évoquer le possible retour des V10, avec carburant durable, à plus ou moins brève échéance.

Ce qui signifierait, forcément, sacrifier prématurément le nouveau règlement moteur pour 2026 (faisant la part belle à l’électrique), dont la durée de vie pourrait être réduite.

Alors que plusieurs motoristes, comme Audi ou Honda, ont redit leur opposition à l’abandon du règlement de 2026, les pilotes ne verraient-ils pas d’un bon œil le retour à des moteurs plus bruyants, quoique moins écologiques ?

En tout cas, Carlos Sainz, pour Williams F1, n’est clairement pas un fan du nouveau règlement moteur de l’an prochain, et l’a fait savoir dans le paddock de Bahreïn.

« Je ne serais probablement pas aussi favorable au retour du V10 si j’aimais ce que je vois pour 2026. Mais comme je n’aime pas vraiment ce que je vois des règlements 2026, sur ce que la voiture va faire, ce que le moteur va faire, la manière dont tout va fonctionner, alors je dirais oui — j’aimerais un moteur V10 avec quelques ajustements, et le plus tôt serait le mieux. »

« Mais en même temps, ce ne serait pas juste de ne pas laisser une chance à ces règlements, si tout le monde pense qu’ils sont si bons. Tout le monde semble penser qu’ils ne sont plus si bons — c’est pour ça que tout le monde en reparle à nouveau. C’est un peu étrange, non ? On verra bien ce que ça donne. Ce n’est pas à moi de décider. C’est de la politique. Ce sont les grands patrons qui trancheront. »

Andrea Kimi Antonelli, grand amateur de la F1 des années 80, serait pour revoir des moteurs plus bruyants comme les V10… Mais le bruit n’est pas le seul facteur à prendre en compte, précise le pilote Mercedes F1.

« Oui, c’est évidemment un très, très gros sujet. Le V10 a un son incroyable, donc ce serait clairement cool. Mais en tant que pilote, ce que tu veux, c’est quelque chose qui offre une bonne maniabilité, de la constance, et qui soit aussi durable. »

« Je pense que le niveau que les moteurs actuels ont atteint est déjà incroyable, car ils peuvent tourner à fond pendant toute une course — et sur plusieurs Grands Prix. Donc en tant que pilote, tu veux simplement quelque chose de fiable, avec une bonne réponse à la pédale. »

Pour Oscar Piastri, la jeunesse va-t-elle de pair aussi avec la nostalgie ? Le pilote McLaren F1, plus prudent, aimerait d’abord tester le règlement de l’an prochain avant de se décider.

« Nous, les pilotes, avons un rôle important à jouer pour faire de ces nouveaux règlements un succès. C’est assez bien connu qu’il y a eu des défis à relever. Mais ce sont les règles pour l’an prochain et pour les années suivantes, donc on doit faire le meilleur travail possible pour rendre ce sport excitant, rendre les voitures agréables à piloter, offrir de bonnes courses. »

« Oui, il y a évidemment beaucoup de romantisme autour des V10. Je n’étais pas assez vieux pour les entendre rouler, donc je n’ai pas tout à fait la même nostalgie. Mais ce serait quand même quelque chose de génial à avoir, bien sûr. Je pense qu’avant de parler d’un autre scénario possible, alors qu’on n’a pas encore appliqué ces nouvelles règles, il faut rester prudents et ne pas minimiser ce que nous aurons pour les prochaines saisons. Je piloterai ce qu’on me donne. Je suis pilote de Formule 1 et je serai toujours heureux de rouler dans le pinacle du sport. Mais attendons de voir. »

Quant à Esteban Ocon, il est lui aussi un nostalgique des moteurs bruyants en F1. Même si tout simple retour en arrière est à bannir selon lui.

« Les moteurs aujourd’hui sont incroyablement puissants et géniaux à piloter. Il y a beaucoup de discussions autour de l’hybridation — zéro turbo lag, tout fonctionne très bien de ce côté-là. Mais oui, il manque le bruit. Ce n’est pas le son qu’on aimait quand on était jeunes. C’est très vrai. »

« Mais personne n’a pensé à avoir un moteur atmosphérique combiné à un système hybride, comme dans certaines voitures de route — par exemple la Valkyrie ou la LaFerrari à l’époque. C’était plutôt un système KERS. Mais on pourrait rouler avec un moteur atmosphérique — V6, V8, même un cinq cylindres aurait un super son. Même un trois cylindres, ce serait bien. Le vrai problème, c’est le turbo. C’est lui qui enlève le son. »

Le pilote Alpine F1 est-il aussi sceptique sur le règlement moteur de l’an prochain ?

« Je n’ai pas trop suivi les derniers développements — je n’ai pas encore vraiment testé les règles 2026. Il y avait beaucoup de problèmes sur la vitesse en ligne droite, les coupures d’énergie, etc. Je suis sûr que ce sera bien plus serré que ce qu’on croit. Le plus important, c’est qu’il n’y ait pas trop d’écart de performance dans le peloton. Il faut du spectacle, de la bagarre entre les équipes. Sinon, si un pilote domine chaque course, ce ne sera pas bon pour ceux qui regardent. »

Nico Hülkenberg défend le choix d’Audi, Stroll veut alléger les voitures

Nico Hülkenberg est dans une position délicate : pilote assez conservateur, il est pourtant lié à Audi qui est un fervent partisan de la nouvelle règlementation moteur.

« Je pense évidemment que les nouvelles règles sur les moteurs ont été un élément clé de la décision d’Audi d’entrer en Formule 1. Donc je ne crois pas qu’il y ait un gros appétit chez Audi pour les modifier. Surtout que l’échéance est déjà si proche. »

« Je ne sais pas, il y a beaucoup de bruit autour de tout ça. Je ne sais pas qui a lancé cette idée. Ça ressemble pas mal à des vœux pieux, mais on verra bien ce qui se dira demain. »

Lance Stroll a lui d’autres doléances : non pas augmenter le bruit, mais alléger le poids des F1 !

« Les V10 ont un super son. Je pense que garder les voitures légères est important. Des voitures plus légères sont plus fun à piloter. Elles sont devenues lourdes, trop grandes au fil des années. C’est quelque chose à garder en tête pour l’avenir. »