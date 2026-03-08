Alonso explique une course d’apprentissage à ’multiples abandons’ pour Aston Martin F1

Le premier week-end de la nouvelle ère technique de la F1 a été particulièrement compliqué pour Aston Martin. Lors du Grand Prix d’Australie, l’équipe basée à Silverstone a connu une course chaotique, marquée par les arrêts au garage multiples de Fernando Alonso et Lance Stroll.

Fernando Alonso a révélé après la course que deux problèmes techniques différents avaient perturbé son Grand Prix d’Australie. Contrairement aux spéculations initiales, son arrêt en course n’était pas directement lié aux vibrations provoquées par la batterie du nouveau groupe propulseur Honda, même si ce phénomène reste une préoccupation pour l’équipe.

Le week-end s’est avéré particulièrement difficile pour l’association Aston Martin–Honda à l’Albert Park. Les deux monoplaces ont passé du temps dans le garage en pleine course, dans un après-midi agité pour l’écurie britannique. Alonso a abandonné tandis que son coéquipier Stroll a terminé la course très loin du peloton, avec un retard de 11 tours suite à un long arrêt. Il est évidemment non classé.

Parti 17e sur la grille, Alonso a pourtant signé un départ remarquable. Grâce à un envol incisif, l’Espagnol s’est hissé jusqu’à la dixième place au terme du premier tour, une position qu’il a conservée pendant les deux premières boucles.

Mais cette performance s’expliquait en partie par les difficultés rencontrées par plusieurs rivaux au départ. Une fois les choses stabilisées, le double champion du monde a rapidement reculé dans la hiérarchie.

"Je pense que le départ et les deux premiers tours ont été la partie la plus agréable de la course," a confié Alonso aux médias.

"Être 10e pendant deux tours était inattendu, mais je pense que le départ n’est pas notre problème. Alors que tout le monde avait du mal avec le boost ou ce qu’ils utilisent, pour nous c’était un premier tour propre."

"Le premier tour est plus une question d’instinct que de puissance moteur. Je me sens supérieur depuis 24 ans... et pour la 25e année, je me sens à nouveau supérieur à eux !"

Après s’être lancé des fleurs, conscient d’être hors de position, l’Espagnol n’a toutefois pas pu conserver cette place.

"Évidemment, j’étais complètement hors de position en 10e place, donc je suis retombé à la 17e."

La course d’Alonso semblait terminée au 15e tour lorsqu’il a regagné le garage Aston Martin. L’équipe a alors annoncé vouloir effectuer des ajustements sur son AMR26.

"L’équipe a décidé de faire rentrer Fernando au garage pour effectuer quelques ajustements sur son AMR26. Il est maintenant de retour en piste," a indiqué Aston Martin à ce moment-là.

Le pilote espagnol est ensuite reparti en piste… mais avec 11 tours de retard. Il a expliqué que cette première interruption était due à un souci détecté dans les données de la voiture.

"Nous avons eu un petit problème sur les données et nous avons dû arrêter la voiture. Nous pensions l’avoir réparé et nous sommes repartis en piste, mais je pense qu’un autre problème est apparu, donc nous avons dû arrêter la voiture une deuxième fois. Une course à plusieurs abandons pour nous ! Une première pour moi je crois, et Lance aussi."

Peu après, Aston Martin a définitivement retiré la monoplace d’Alonso afin de préserver les composants.

Si ces problèmes n’étaient pas directement liés aux vibrations de la batterie, Alonso a confirmé que ce phénomène persistait malgré les modifications apportées depuis les essais de Bahreïn.

"Les vibrations sont similaires à celles de Bahreïn," a reconnu l’Espagnol. "Ce n’est pas la meilleure sensation de piloter avec ce niveau de vibration."

Selon lui, Honda estime avoir réduit les vibrations au niveau de la batterie grâce à certaines évolutions. Mais leur impact sur le châssis reste problématique.

"Honda pense que les vibrations sur la batterie ont été vraiment réduites depuis Bahreïn avec certaines modifications, mais cela n’a pas encore eu d’effet sur le châssis car la batterie doit être isolée d’une manière différente."

"Je pense que cela prendra un peu plus de temps, mais nous essayons de faire de notre mieux et de faire autant de tours que possible pour aider l’équipe."

Interrogé sur ses attentes pour le prochain rendez-vous au Grand Prix de Chine, Alonso n’a guère affiché d’optimisme.

"Rien ne sera différent. Nous aurons la même voiture et le même groupe propulseur le week-end prochain. Donc je m’attends à un autre week-end difficile. Mais en attendant, nous ne pouvons pas abandonner. Nous devons continuer à essayer différentes solutions, surtout sur le châssis, pour comprendre et progresser."

Il estime également que la voiture n’est pas encore exploitée à son plein potentiel.

"Dans l’ensemble, je pense que notre package n’est optimisé dans aucun domaine pour l’instant à cause du manque de roulage. La Chine sera donc une autre bonne opportunité."

"Il faut retenir les points positifs et aller de l’avant. Je pense que tout le monde est déterminé à changer la situation et travaille d’arrache-pied."

"Je pense que, compte tenu de la situation à Bahreïn et de jeudi ici, nous sommes dans une meilleure position. Nous avons testé quelques éléments et nous avons découvert une petite marge de manœuvre sur la voiture et le châssis, ce qui n’était pas le cas à Bahreïn, grâce aux tours effectués lors des essais libres."

"Aujourd’hui, avec les deux voitures, nous avons pu effectuer un tour de formation, un départ, un arrêt au stand, toutes ces choses qui paraissent normales pour tout le monde."

"Nous n’étions jamais en piste à 19h à Bahreïn, nous n’avons donc jamais pu pratiquer les procédures de formation ou de départ. Je pense donc que ces données sont positives. Nous serons mieux préparés pour la Chine."

Stroll et Newey évoquent un week-end d’apprentissage

Du côté de Lance Stroll, la course a avant tout servi à accumuler des kilomètres après un week-end perturbé.

"C’était bien de pouvoir faire quelques kilomètres aujourd’hui, surtout après avoir manqué presque tout le roulage ce week-end."

"Nous avons utilisé la course comme une session d’apprentissage et nous nous sommes arrêtés plusieurs tours au garage pour vérifier certaines choses avant de repartir."

"Il nous manque encore pas mal de performance et de fiabilité, mais les tours que nous avons effectués aujourd’hui devraient nous donner un peu plus de direction avant la Chine."

Le directeur d’équipe Adrian Newey a confirmé que la priorité était avant tout de collecter des données.

"Aujourd’hui était principalement une opportunité d’en apprendre davantage sur l’AMR26."

"Les deux voitures ont pris le départ et, lorsqu’il est devenu clair que nous ne pouvions pas nous battre pour les points, nous avons choisi de rentrer aux stands pour vérifier les voitures."

"L’équipe a ensuite demandé à Fernando d’abandonner la voiture afin de préserver les composants."

"Les données et les enseignements de ce week-end nous aideront pour la prochaine épreuve."

