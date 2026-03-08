Huitième pour ses débuts, Lindblad pense avoir ’montré ce qu’il est venu faire’ en F1

La première manche de la saison a offert son lot de surprises à Melbourne, mais l’une des performances les plus remarquées est venue d’un débutant. À seulement 18 ans, Arvid Lindblad a marqué des points dès sa première apparition en Formule 1 lors du Grand Prix d’Australie, saluant le travail de Red Bull Racing et de Ford pour lui avoir fourni une monoplace capable de se battre dans le bon peloton.

Lindblad est entré dans l’histoire en devenant le quatrième plus jeune débutant de l’histoire de la Formule 1. Et le Britannique n’a pas seulement découvert la discipline : il a également inscrit ses premiers points grâce à une solide huitième place à l’arrivée.

Le jeune pilote a même connu un moment inattendu dès le départ. Profitant d’un envol remarquable depuis la neuvième position sur la grille, il s’est retrouvé brièvement troisième au cours du premier tour, dans un départ animé qui a vu les deux Mercedes perdre l’avantage de la première ligne face à Charles Leclerc, passé en tête.

Le contraste était saisissant avec son coéquipier Liam Lawson, auteur d’un départ bien plus lent, au point de rester scotché sur la grille.

Dans les derniers virages du premier tour, Lindblad s’est retrouvé au cœur d’une lutte intense avec Isack Hadjar et Lewis Hamilton, avant de céder face à la Ferrari au virage 15.

En fin de course, le rookie a également tenté de résister à Oliver Bearman, mais a finalement perdu cette bataille de position face au pilote Haas F1.

Malgré cela, la journée restera mémorable pour le jeune Britannique.

"Honnêtement, je suis presque sans voix. C’était une course assez folle. En arrivant ce week-end, marquer des points n’était pas dans les attentes. Après hier, j’avais un peu d’espoir, mais je suis extrêmement heureux."

"Je suis extrêmement reconnaissant envers tout le monde dans l’équipe, chez RBPT et chez Ford, de m’avoir donné le package pour me battre."

Pour lui, la huitième place ne reflète même pas totalement ce qu’il a vécu en piste.

"Honnêtement, dire que j’ai marqué des points pour mes débuts ne résume pas vraiment la course. Être troisième à un moment dans le premier tour, c’était bien plus que ce à quoi je m’attendais. Je pense avoir montré un peu aux gens ce que je suis venu faire ici."

Interrogé sur ses duels avec les pilotes les plus expérimentés du plateau, Lindblad a affiché une détermination déjà bien affirmée.

"Au final, j’ai travaillé toute ma vie pour arriver en Formule 1, et ce week-end a été un moment très spécial pour moi. J’ai énormément de respect pour les pilotes plus expérimentés du sport qui ont fait un travail incroyable, mais je ne vais pas non plus me laisser faire et leur donner la place."

"Je suis ici pour me battre et quand je suis dans la voiture, je suis un compétiteur impitoyable. Je vais prendre chaque centimètre que je peux obtenir. Je pense l’avoir montré au premier tour."

Lindblad a également confié que l’un de ses héros d’enfance se trouvait justement en piste avec lui.

"Je suis tombé amoureux de ce sport en regardant Lewis à la télévision. Il a été une grande raison pour laquelle je voulais être ici aujourd’hui."

Se retrouver à lutter roue contre roue avec Lewis Hamilton a rendu l’expérience encore plus irréelle.

"Oui, c’était assez fou de courir contre lui aujourd’hui et il y a eu beaucoup de moments où je me suis pincé pour y croire."

Malgré les attentes et l’attention médiatique entourant ses débuts, Lindblad préfère garder la tête froide.

"Je n’ai fait qu’un seul week-end, donc je ne veux pas trop parler. Avant ce week-end, beaucoup de gens disaient qu’il y aurait beaucoup de pression. Au final, je suis ici pour moi-même. J’ai travaillé toute ma vie pour arriver en Formule 1, je n’ai pas à le faire pour quelqu’un d’autre."

"Quand j’avais cinq ans, j’avais un rêve : être en Formule 1. Aujourd’hui je vis ce rêve et je veux le faire du mieux que je peux."

Liam Lawson était qualifié juste devant son équipier mais malheureusement, il a connu un gros problème au départ qui l’a renvoyé en fond de classement. Si cela a ruiné sa course, il n’a aucune idée de la nature du problème.

"Je n’en ai aucune idée, les lumières se sont éteintes très vite, la voiture n’a pas bougé, je n’avais plus de puissance et je n’ai pas réussi à avoir de la puissance pendant cinq secondes après ça, c’était plutôt frustrant" a déclaré le Néo-Zélandais.

"Ca allait, on a eu des problèmes dans la course, à chaque fois que j’étais derrière une voiture, la gestion de l’énergie ne fonctionnait pas très bien car je perdais la puissance. On a beaucoup à apprendre de ces voitures, j’ai combattu des problèmes toute la course mais le rythme était correct."

