Alonso et Lawson surmontent enfin leur relation glaciale

Fernando Alonso et Liam Lawson semblent avoir apaisé leur relation difficile.

Avant l’Autriche, leur relation avait été marquée par plusieurs incidents et tensions en piste. Alonso avait notamment traité le rookie d’idiot pour son pilotage agressif, tandis que Lawson accusait l’Espagnol d’avoir tenté de se venger.

Mais au Red Bull Ring le week-end dernier, les deux hommes se sont longuement affrontés en piste et dans les points, avant de se retrouver dans l’enclos des journalistes pour une longue et amicale discussion sur leur duel.

Alonso a expliqué à son rival néo-zélandais qu’il parvenait à peine à s’accrocher à l’arrière des Racing Bulls grâce au système de gestion d’énergie et au DRS.

"Vraiment ?" a souri Lawson. "Je te croyais plus rapide."

Alonso a expliqué : "Du virage 4 au virage 9 – des tours de qualification. Je te suivais avec plus de puissance, et du virage 9 au virage 4, c’était le soulagement."

"Si j’avais essayé de te dépasser au virage 1, tu m’aurais doublé en deux tours."

Lawson a répondu : "C’est fou, je te jure que je te croyais plus rapide."

"Non, non, non," a dit Alonso. "À un moment, je suis sorti large, je n’ai pas atteint le point de détection et tu t’étais déjà échappé."

"Merci de ne pas m’avoir dépassé !" a ri Lawson, qui a terminé 6e juste devant Alonso.

Alonso a ensuite déclaré à la presse : "C’était comme quand tu fais du vélo avec un groupe et que tu es dernier, tu ne peux plus dépasser personne et tu es coincé là pendant 100 km. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui avec Liam, car je n’avais pas le rythme pour prendre l’avantage."

Quant à leur relation glaciale, Lawson insiste sur le fait qu’il a toujours eu du respect pour le double champion du monde, même si Alonso a d’abord critiqué son agressivité.

"Oui, mon style est agressif. Mais depuis tout petit, j’ai toujours suivi Lewis (Hamilton) et Fernando. Je les respecte beaucoup."

"Je suis heureux que cette course ait pu détendre un peu les choses entre nous."