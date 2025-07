McLaren F1 et Norris viseront la victoire à domicile à Silverstone

McLaren n’a pas remporté son Grand Prix à domicile, en Grande-Bretagne, depuis 17 ans.

La dernière victoire d’une monoplace de Woking remonte en effet à 2008, avec un certain Lewis Hamilton au volant.

Mais les choses pourraient tourner à nouveau en faveur de McLaren et de l’un de ses deux pilotes, avec la MCL39 qui domine actuellement la concurrence.

Lando Norris, qui évoluera à la maison comme son équipe, sait déjà quel résultat il souhaite dimanche : la 1ère place devant ses fans !

"Silverstone, c’est le prochain ! Mon week-end préféré de l’année, et notre course à domicile avec McLaren," se réjouit déjà Norris.

"C’est déjà un circuit spécial, mais le fait d’avoir ma famille, mes amis, mes supporters locaux et tant de membres de l’équipe qui nous soutiennent nous donne une dimension supplémentaire. Je ferai de mon mieux pour saluer les fans en passant, surtout ceux de mon Landostand, que j’ai vraiment hâte de voir plein de néons."

"Cela dit, c’est un autre week-end de course important, et je veux en tirer le meilleur parti. Fort du résultat en Autriche, je veux poursuivre sur cette lancée ce week-end et m’assurer que nos supporters locaux soient ravis."

Pour Oscar Piastri, "la course en Autriche a été très encourageante et il était clair que le rythme était au rendez-vous. Avec quelques bons enseignements, je suis en pleine forme pour donner le meilleur de moi-même au GP de Grande-Bretagne."

"J’ai toujours eu la chance de recevoir un accueil exceptionnel à Silverstone et c’est formidable de participer à la course à domicile de l’équipe. Merci à tous ceux qui seront en tribune ou à l’usine pour leur excellent travail sur la voiture."

Andrea Stella, directeur d’équipe, admet que "ce week-end est spécial pour nous, car c’est la course à domicile de l’équipe et de Lando."

"C’est toujours un grand moment de voir autant de collègues et de fans en papaye dans les tribunes. Nous espérons leur offrir un résultat à célébrer ce week-end."

"Nous sommes maintenant officiellement à mi-chemin de la saison 2025. C’est le moment idéal pour saluer à la fois notre travail acharné, qui nous a permis de dominer les deux championnats, mais aussi tous les moments difficiles liés à la concurrence acharnée qui nous entoure."

"Nous continuerons de nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos performances, sachant que le reste de la saison exigera tous nos efforts dans cette période incroyablement compétitive de la Formule 1."