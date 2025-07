Un mental entamé : Sainz déplore les nombreux problèmes chez Williams F1

La première moitié de saison a été « difficile » chez Williams F1 pour l’ancien pilote Ferrari Carlos Sainz.

En l’absence d’offres d’autres équipes de pointe, le vainqueur de quatre Grands Prix a dû faire un choix parmi les équipes du peloton pour 2025 et a opté pour Williams.

En Autriche, pour sa onzième course avec l’écurie de Grove, la saison de Sainz a connu un nouveau creux lorsqu’il a rencontré un problème avant le tour de formation.

"Nous devons voir s’il existe un lien entre ce qui s’est passé en qualifications et ce qui s’est passé en course. Nous avons eu beaucoup de problèmes ces derniers temps," confie-t-il avant Silverstone.

"L’équipe enquête toujours."

En effet, Sainz a connu un problème de passage de vitesse en Australie, de multiples problèmes lors de son Grand Prix d’Espagne à domicile, des problèmes de refroidissement au Canada et des soucis techniques en qualifications et avant le Grand Prix sur le Red Bull Ring.

"La vérité, c’est que ce premier semestre a été un peu difficile, car il nous arrive constamment des choses. À un moment donné, cette malchance prendra fin et les choses finiront par s’arranger pour nous."

Sainz a reconnu que les problèmes ne se limitaient pas à sa voiture.

"Oui, nous avons eu un autre problème avec Alex (Albon). Nous devons comprendre pourquoi nous rencontrons autant de problèmes en qualifications et en course, car nous avons connu plusieurs week-ends de soucis de freins, de moteurs et de surchauffe."

"Nous sommes un peu faibles sur ce point, mais nous n’avons pas d’autre choix que de serrer les dents et de voir comment nous pouvons progresser."

Cependant, James Vowles, le directeur de Williams, a toujours été transparent sur la phase de restructuration actuelle de Williams et sur le fait que la véritable priorité de développement pour 2026 réside dans le tout nouveau projet 2026.

"Cela fait partie du parcours que nous entreprenons chez Williams."

"Nous devons reconstruire et restructurer l’équipe, qui, comme nous le constatons, a encore de nombreux problèmes et beaucoup de points à améliorer. Nous allons continuer à essayer, à garder la tête froide, à essayer de remonter la pente et à tirer les leçons de ce qui ne va pas."

Sainz admet qu’il est difficile de rester mentalement résilient dans ce contexte.

"Un sujet difficile. Ce n’est certainement pas idéal pour le mental et la motivation d’un pilote d’avoir autant de problèmes. C’est un peu entamé... Mais s’il y a un problème que nous n’avons pas, c’est le manque de vitesse. Nous sommes rapides la plupart des week-ends."

"La période d’adaptation est encore en cours. Le problème, c’est que la vitesse ne sert à rien si on rencontre ensuite des problèmes aux moments clés du week-end, comme c’est le cas pour nous."