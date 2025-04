Albon veut poursuivre le ’début de saison exceptionnel’ de Williams

Alex Albon arrive au Japon après deux très bonnes performances en Australie et en Chine, où il a totalisé 16 points. Le pilote Williams F1 adore Suzuka et le pays du Soleil Levant, et il espère poursuivre sur sa lancée, se félicitant de l’ambiance qui règne au sein de son équipe.

"Courir au Japon est toujours un moment fort pour moi. J’adore ce pays, sa culture et ses fans. Suzuka est sans aucun doute l’un de mes circuits préférés du calendrier ! Nous sommes très concentrés et motivés à l’approche de ce triple rendez-vous" a déclaré Albon.

"Nous avons connu un début de saison exceptionnel et l’ambiance au sein de l’équipe est excellente en ce moment. Tout le monde travaille très bien ensemble, et cette énergie positive est cruciale pour ces trois courses consécutives. Nous poussons tous dans la même direction et je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir."

Carlos Sainz a connu un début de saison très compliqué, et il veut donc rebondir au Japon, en espérant enchaîner trois bonnes courses : "Je travaille avec l’équipe depuis la Chine pour essayer de mieux comprendre les caractéristiques de la voiture lors des deux premières courses et essayer de débloquer quelque chose de plus pour les courses à venir."

"Suzuka est un circuit incroyable à piloter et sur lequel nous aimons tous courir. C’est l’un de mes sites préférés de la saison et on peut toujours compter sur l’accueil des fans japonais pour égayer notre séjour ! J’ai hâte de vivre un week-end solide avec l’équipe et d’entamer le premier triplé de courses de l’année du bon pied !"