Tsunoda s’attendait à plus de ’difficultés’ avec la RB21 dans le simulateur

Yuki Tsunoda a pris le volant virtuel de la Red Bull RB21 dans le simulateur, avant de découvrir la monoplace ce week-end pour son premier Grand Prix dans l’équipe de Milton Keynes. Le Japonais avait roulé dans la RB20 l’année dernière, et il a découvert une RB21 plus maniable selon lui.

Bien sûr, cela dépend aussi de la corrélation entre le simulateur et la piste, car certaines monoplaces peuvent se montrer plus délicates à piloter une fois sur le tarmac que dans le monde virtuel, mais le pilote japonais, qui était à un roulage à Tokyo ce mercredi sous ses nouvelles couleurs (voir photos) se veut confiant pour le moment.

"La différence est que la voiture de l’année dernière, je l’ai conduite sur le vrai circuit, mais cette fois-ci, c’était sur le simulateur, et le simulateur est toujours assez facile à manier pour que la voiture soit plus à l’aise. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’être en confiance, c’est juste virtuel" a déclaré Tsunoda.

"C’est un peu différent. Mais je m’attendais à beaucoup plus de complications, étant donné les difficultés rencontrées par Liam. Je suis sûr que ce sera encore très difficile, c’est une voiture très différente de la Racing Bulls. J’ai juste besoin d’y aller doucement, de sentir la voiture, mais ce sera certainement un défi."

Désormais, il a hâte prendre le volant de la RB21 pour pouvoir apprendre à la maîtriser : "Je sais que si je me sens à 100% à l’aise avec la voiture, si je la comprends, je pense que le résultat viendra automatiquement."

"J’ai hâte d’être sur la piste le plus tôt possible et de sentir la voiture dès la première séance d’essais. Je suis sûr que ce ne sera pas facile, le temps est très limité, mais je dois faire tout mon possible pour donner mon avis et faire en sorte que ça marche. Pour l’instant, je suis plutôt confiant."

Son planning s’est évidemment chargé avec cette décision de le promouvoir, mais il avait de toute façon prévu un programme intense avant sa course à domicile : "Environ deux jours. Comme il s’agissait du Japon, j’avais de toute façon prévu beaucoup de promotions entre la Chine et le Japon, et j’ai donc dû annuler deux ou trois choses."

"Avec la préparation que nous avons faite, nous avons au moins maximisé les choses. Si vous me demandez si c’est suffisant, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment dire oui en toute confiance. Mais au moins, je sais que ces deux jours ont été très, très productifs."

"Nous avons essayé beaucoup de réglages et nous avons trouvé une direction dans laquelle nous voulons aller, au moins pour commencer. Pour la première journée, je suis très impatient de voir comment la voiture se comporte."

Le président de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, était avec Yuki Tsunoda pendant cette interview, et il assure que la décision de promouvoir le Japonais vient entièrement de Red Bull : "Notre partenariat avec Red Bull se terminera cette année, nous n’avons donc aucun moyen de pression sur Red Bull en ce qui concerne 2026."

"Il a gagné sa promotion chez Red Bull sur la base de ses performances, il doit donc continuer à faire ses preuves pour y rester dans les années à venir. La chose la plus importante est sa propre volonté - puisqu’il veut continuer avec Red Bull, nous n’avons aucune raison d’interférer."

Honda soutient les décisions de Red Bull en toutes occasions, qu’elles soient pour ou contre ses propres pilotes : "Nous ne savons pas quand ni comment Red Bull prendra une décision, c’est pourquoi nous leur disons toujours qu’ils doivent choisir le meilleur pilote."

"J’ai une très bonne communication avec Christian Horner, et nous discutons constamment non seulement des questions relatives au personnel des pilotes, mais aussi des structures de soutien en piste. Cette fois-ci, nous n’avons pas pris de mesures particulières."