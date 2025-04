Szafnauer : Lawson est ’encore en F1’ et peut ’encore se perfectionner’

La décision de Red Bull de promouvoir Yuki Tsunoda et rétrograder Liam Lawson après seulement deux courses était-elle la bonne ? Est-elle intervenue trop tôt ? C’est la question que se pose Otmar Szafnauer, l’ancien patron d’Alpine F1. Selon lui, cette décision est brutale mais n’empêchera pas le Néo-Zélandais d’avoir une belle carrière en Formule 1.

"Si vous êtes un pilote talentueux et que vous n’avez pas eu la chance d’accéder à la Formule 1 - et il y en a quelques-uns - ils apprécieraient une rétrogradation dans une autre équipe de Formule 1" explique Otmar. "Ainsi, même si le passage de Red Bull à Racing Bulls semble être une rétrogradation, il s’agit toujours d’un volant de Formule 1."

"Liam peut encore, chez Racing Bulls, perfectionner ses compétences. Il peut encore s’habituer à ce qu’est le pilotage en Formule 1. Il peut encore réaliser de bonnes performances chez Racing Bulls - et à l’avenir, on ne sait jamais, il pourra peut-être être promu à nouveau."

"Même si la situation semble sombre, ce n’est pas le cas pour Liam. La question que je me pose est la suivante : il a certainement du potentiel, mais lui a-t-on donné suffisamment de temps chez Red Bull pour réaliser ce potentiel ? Où en était-il dans sa courbe d’apprentissage ? Aurait-il dû participer à plus de deux courses ?"

Szafnauer comprend l’envie de Red Bull de corriger rapidement une mauvaise décision : "Ce que vous essayez de faire, c’est de prévoir l’avenir, avec toutes les informations dont vous disposez. Ensuite, lorsque vous êtes dans ce futur et que ce futur devient le présent, vous pouvez regarder en arrière et dire ’peut-être que nous n’avons pas pris la bonne décision’."

"Il vaut mieux se lever, lever la main et dire ’nous avons essayé, ce n’était peut-être pas la meilleure décision pour nous et nous allons donc la changer’. C’est mieux que de s’en tenir à une mauvaise décision pendant longtemps, puis de se rendre compte que ce n’était pas la bonne décision et de changer."

"Si Liam avait l’intention de rester là où il s’est montré lors des deux premières courses, c’est maintenant qu’il faut prendre cette décision. Ce que vous essayez de faire, c’est de deviner à quel point sa courbe d’apprentissage était rapide et à quelle vitesse il pourrait la remonter chez Red Bull - et c’est une chose difficile à deviner."

Szafnauer s’interroge de savoir ce que Red Bull fera si Tsunoda est à son tour décevant dans la deuxième RB21 face à Max Verstappen : "La question que je me pose est la suivante : maintenant que vous avez changé, est-ce la bonne décision ?"

"Ou auriez-vous dû vous en tenir à cette décision ? Et encore une fois, vous essayez de prédire l’avenir. Je pense que Yuki se débrouillera bien au Japon. Il n’y avait probablement pas de meilleur circuit pour commencer - il le connaît bien."

"Et c’est un circuit où, si vous avez une grande expérience, vous pouvez gagner encore plus de temps que quelqu’un qui n’en a pas. Le fait d’avoir beaucoup roulé sur ce circuit vous permet de gagner plus de temps que sur d’autres circuits. Nous verrons ce qui se passera. Je comprends tout à fait la décision."