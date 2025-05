Albon soutient les changements proposés pour Monaco... et veut y ajouter le DRS dans le tunnel !

Alex Albon a apporté un soutien aux propositions d’aménagement de Monaco de l’ancien pilote de Formule 1 Alexander Wurz, les qualifiant de « raisonnables » et préconisant l’ajout de zones DRS pour améliorer les dépassements.

Le président du GPDA a publié une vidéo sur X détaillant les modifications spécifiques qu’il envisageait d’apporter au tracé afin d’améliorer le niveau des courses dans les rues de Monte-Carlo. Par l’intermédiaire de sa propre société de conception de circuits, Wurz Design, l’Autrichien a proposé plusieurs modifications au tracé du circuit.

L’une des idées phares est de prolonger la ligne droite jusqu’à la Nouvelle Chicane juste après le tunnel afin d’augmenter les possibilités de dépassement. Parmi les autres modifications, on compte des modifications de l’épingle et de la Rascasse, qu’Albon a approuvées à Barcelone... tout en formulant d’autres suggestions.

"Je pense que c’est très judicieux. Je ne sais pas comment se présente le virage 1, en termes de bâtiments, de vibreurs et autres. Mais je pense que le virage 1 pourrait aussi être revu… il y a un petit problème à cet endroit."

"Je ne sais pas si vous voyez comment on entre dans le virage 1, mais il y a un rail à l’extérieur de la piste qui revient vers le tracé. Cela rend le virage 1 beaucoup plus étroit qu’il ne le serait s’il était parallèle sur toute sa longueur. On peut créer plus d’espace ici selon moi."

Interrogé spécifiquement sur l’idée de déplacer la chicane, Albon a expliqué pourquoi, selon lui, ce changement améliorerait considérablement les possibilités de dépassement.

"Le problème vient en partie du freinage en descente et des bosses qui sont dans la chicane. Il est donc très difficile de freiner à fond pour dépasser les voitures. L’idée d’avoir 80 mètres de plus jusqu’à une zone de freinage plane donnerait aux pilotes beaucoup plus de confiance pour attaquer."

"Vous l’avez déjà vu, mais dès qu’on freine tard, en descente, et qu’on ajoute du tangage à la voiture, on crée une limitation supplémentaire à l’arrière. C’est là que se produisent ces gros accidents où les voitures perdent leur arrière. Ce serait donc une bonne idée."

Il a également évoqué l’idée d’étendre le DRS au tunnel comme autre moyen potentiel de favoriser les dépassements.

"Je sais qu’ils ne sont pas vraiment faits pour ce genre de choses, mais si nous avions le contrôle du DRS, ce serait à nous de le faire. Nous voulons prendre le risque d’utiliser le DRS dans le tunnel, puis de le désactiver en passant le virage et de le réactiver en sortie. Cela pourrait aussi aider ; je pense donc qu’il y a des choses que nous pouvons essayer, ou du moins en discuter."

Son équipier Carlos Sainz était bien moins convaincu par les propositions de Wurz.

"Je vais vous dire ce que j’en pense. Il a suggéré trois modifications mineures. Et ces trois modifications… À mon avis, cela aiderait, mais cela ne représente que 1 à 5 % du problème. Je pense qu’on pourrait toujours positionner la voiture au milieu de la piste, rouler à 30 km/h et ne pas se faire dépasser."

"Il faudrait être un peu plus malin et peut-être plus vigilant en regardant dans le rétroviseur au cas où quelqu’un nous enverrait une attaque à l’intérieur, car c’est un peu plus large. Mais les voitures sont tellement larges qu’on peut aller aussi lentement qu’on veut ; elles ne nous dépasseront pas."

"C’est pourquoi nous roulions à quatre ou cinq secondes du rythme. Il nous faut quelque chose d’encore plus important."