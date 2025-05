Leclerc ne voit pas les problèmes de la SF-25 impacter la Ferrari de 2026

Charles Leclerc a nié que les complications rencontrées par Ferrari avec la SF-25 puissent avoir un impact négatif sur la monoplace 2026 de l’équipe italienne.

Après avoir lutté jusqu’au bout contre McLaren F1 lors de la saison précédente, Ferrari a entamé cette saison avec l’ambition de se battre pour le titre.

Cependant, la Scuderia a connu un début de saison 2025 difficile, avec deux podiums à peine lors des huit premières courses, ce qui place l’équipe à 177 points de McLaren.

Les difficultés de Ferrari ont suscité des interrogations quant à la décision de l’équipe d’apporter des modifications importantes par rapport à la SF-24, prétendante au titre.

Mais Leclerc a rejeté l’idée que Ferrari ait été « trop confiante » dans son approche, affirmant que l’arrivée de Lewis Hamilton avait accentué les attentes habituelles envers l’équipe.

"Je ne pense pas que nous ayons été trop confiants, non," confie Leclerc à Barcelone avec les Libres du Grand Prix d’Espagne.

"Il y avait beaucoup d’engouement autour de l’équipe en début de saison, mais pas vraiment sur lequel nous pouvions compter, principalement parce que Lewis rejoignait l’équipe et que c’était un événement majeur pour le paddock de la F1. Il y avait donc beaucoup de discussions autour de Ferrari et beaucoup d’espoirs, peut-être que nous atteindrions le niveau que nous n’avons pas actuellement."

"Évidemment, l’espoir était aussi présent au sein de l’équipe : nous avions fait du bon travail et nous voulions nous battre pour le championnat, ou du moins repartir au même niveau que l’an dernier, mais cela n’a pas été le cas. Mais je ne pense pas que nous ayons été trop optimistes. Nous nous concentrions uniquement sur nous-mêmes et, en réalité, nous n’avons pas été assez bons pour cette première partie de saison."

Leclerc a réfuté l’idée selon laquelle il serait essentiel que Ferrari s’attaque aux problèmes actuels de la voiture afin d’éviter une saison poussive en 2026.

"La recherche d’une solution aux problèmes qui ont affecté la SF-25 pourrait-elle nous aider dans le développement de la F1 de 2026 ? Je ne le pense pas, car cette année et l’année prochaine sont tellement différentes que je pense que nous ne rencontrerons pas les mêmes problèmes."

"Je serais très surpris si c’était le cas, car la voiture sera exploitée de manière très différente l’année prochaine. Donc, oui, je ne pense pas que si nous ne réglons pas notre problème cette année, nous ne partirons pas sur la bonne voie l’année prochaine."

"Cependant, pour nous et pour cette saison, où nous sommes encore pleinement concentrés, il est extrêmement important de comprendre et de corriger ce problème au plus vite. C’est pourquoi nous sommes si déterminés à tout mettre en œuvre pour améliorer la voiture."