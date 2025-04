Alpine F1 mise à l’honneur dans le nouveau film ’Rapide’

Alpine est à nouveau à l’affiche d’une production française dont le cœur du sujet est le sport automobile et la place des femmes dans la discipline. La marque au A fléché s’est associée au film Rapide qui met en avant le parcours de Max, une jeune fille de 17 ans, talentueuse et passionnée, qui rêve de compétition et de Formule 1.

Au cœur de l’action, l’univers sportif de la marque se démarque par la présence d’une monoplace F1 et des iconiques A110. Pour les besoins du tournage, Alpine a aussi apporté son expertise sportive tant sur le circuit que par son implication dans le programme d’égalité des chances.

Le personnage de Max, interprété par Paola Locatelli, met tout en œuvre pour accomplir ses rêves et atteindre son but : gravir les échelons de la compétition et piloter une F1.

Ce film, à l’image du programme Rac(h)er de la marque Alpine, vise à briser un peu plus les multiples barrières (préjugés, manque de soutien financier, accompagnement physique, etc.) auxquelles se heurtent les femmes dans le sport automobile tout comme dans son industrie.

« Avec le film Rapide, Alpine souhaite promouvoir encore plus largement une vision positive et inclusive de l’excellence automobile au travers du sport. En s’adressant aux jeunes générations, la marque souhaite développer de nouveaux modèles et symboles pour les encourager à poursuivre leurs rêves vers le plus haut niveau de leur art sans limites liées au genre et aux origines. Depuis 2022, Alpine s’est engagée avec son programme Rac(h)er à contribuer activement à lever les nombreuses barrières qui persistent dans l’industrie et le sport automobile. Nous sommes fiers d’avoir pu participer à cette belle aventure que nous espérons inspirante pour les nouvelles générations » explique Antonino Labate, Directeur des ventes, marketing et expérience client Alpine.

Après l’apparition d’une A110 dans le troisième volet de Largo Winch, Alpine réaffirme en 2025 son ambition de se faire connaître plus largement à travers le 7ème Art.

Rapide est réalisé par Morgan S.Dalibert qui réunit à l’écran Paola Locatelli, Alban Lenoir et Anne Marivin la sortie nationale de Rapide est attendue le 16 avril.

Voir ci-dessous les autres photos tirées du film.