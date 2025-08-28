Les deux pilotes McLaren F1 sont ’en pleine forme’ pour la fin de saison

Lando Norris a remporté trois des quatre dernières courses, et il revient ce week-end à Zandvoort, où il avait remporté le Grand Prix des Pays-Bas l’an dernier. Le pilote McLaren F1 fait ainsi office de favori pour ce week-end, mais il sait qu’il faudra compter sur une concurrence rude.

De plus, la météo pourrait être délicate avec des averses prévues tout au long du week-end. Et avec dix courses restantes, tandis que la lutte fait rage entre lui et son équipier, le Britannique veut réussir à jouer la victoire.

"Je suis impatient de reprendre la compétition après deux semaines d’absence. Je me sens en pleine forme et prêt à aborder la deuxième moitié de la saison avec détermination" a déclaré Norris.

"L’ambiance au Grand Prix des Pays-Bas est toujours incroyable. L’année dernière, ici, c’était spécial, donc je suis ravi d’y retourner. Nous sommes compétitifs et prêts à reprendre là où nous nous sommes arrêtés, donc je suis confiant, je vais à nouveau me battre aux avant-postes."

Oscar Piastri est lui aussi ressourcé par les quatre semaines de pause. Frustré de sa défaite en Hongrie mais toujours en tête du championnat pour neuf points, l’Australien veut désormais remporter d’autres victoires.

"Je me sens plein d’énergie et en pleine forme après une courte pause et un entraînement de grande qualité avant les dix dernières courses. Je suis fin prêt pour la deuxième moitié de la saison et impatient de reprendre la compétition et de remporter d’autres victoires" a déclaré Piastri.

"La première moitié de la saison a été extrêmement positive. L’équipe a fait un travail formidable avec la voiture et c’est génial d’être en tête du classement du championnat des pilotes. Je me réjouis du défi qui m’attend, à commencer par Zandvoort."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, veut reprendre la saison comme l’équipe l’a mise en pause, avec quatre doublés consécutifs, afin de s’assurer rapidement les deux titres : "Après deux semaines d’interruption estivale, nous revenons avec le dernier doublé européen de la saison."

"C’est formidable de revenir à Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas. C’est un circuit avec un rythme important qui peut poser certains défis techniques en raison de sa nature, et la compétition restera intense en tête du classement. Nous sommes également impatients de retrouver tous nos fans, qui créent toujours une ambiance électrique."

"Nous entrons maintenant dans une période très chargée de la saison, avec les 10 dernières courses. Nous restons concentrés sur nous-mêmes, poursuivons le travail acharné de la première moitié de la saison et visons des résultats plus réguliers."