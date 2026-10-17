2784 points en jeu : la F1 va battre tous ses records en 2027

La Formule 1 s’apprête à franchir un nouveau cap en 2027 avec l’augmentation du nombre de week-ends Sprint, qui passera de six à dix par saison. Cette évolution, la plus importante depuis l’introduction du format en 2021, ne modifiera pas seulement l’organisation de plusieurs Grands Prix : elle entraînera également une hausse du nombre total de points distribués au championnat. Avec 2784 points disponibles sur l’ensemble de la saison, contre 2640 en 2026, la F1 atteindra un nouveau record historique, renforçant mécaniquement le poids des courses courtes dans les classements des pilotes et des constructeurs.

Introduit en 2021, le format Sprint a connu plusieurs transformations au fil des saisons. Son déroulement, son organisation et le choix des circuits ont régulièrement évolué, la Formule 1 cherchant à rendre certains week-ends plus attractifs et à multiplier les séances à enjeu.

Une nouvelle étape sera franchie en 2027, avec dix week-ends Sprint au calendrier, contre six cette saison. Cette augmentation de quatre épreuves représente une progression de près de 67 % du nombre de courses courtes disputées au cours d’une année.

Elle s’accompagnera également de changements importants dans le choix des circuits concernés. Bahreïn, l’Australie, le Japon et Abu Dhabi accueilleront ainsi leur premier week-end Sprint, tandis que le Canada, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Brésil et le Qatar retrouveront un format qu’ils ont déjà organisé par le passé.

Mais la nouveauté la plus marquante sera probablement Monaco, dont le circuit urbain accueillera un Sprint pour la première fois de son histoire. Un choix particulièrement intéressant compte tenu des difficultés de dépassement traditionnellement rencontrées dans les rues de la Principauté.

Au-delà des interrogations sportives concernant certains circuits, cette extension du format aura une conséquence directe sur la distribution des points au championnat.

144 points supplémentaires distribués en 2027

Le calendrier de la Formule 1 restera composé de 24 Grands Prix en 2027, soit exactement le même nombre qu’en 2026. La quantité de points disponibles lors des courses principales ne changera donc pas.

Avec le barème actuel, les dix premiers pilotes inscrivent respectivement 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point. Chaque Grand Prix permet ainsi de distribuer un total de 101 points. Sur l’ensemble des 24 courses, cela représente 2424 points, un chiffre identique pour les saisons 2026 et 2027.

La différence proviendra exclusivement des Sprints. Lors de chaque course courte, les huit premiers pilotes marquent des points selon le barème suivant : 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point. Cela représente 36 points distribués par Sprint.

Avec six courses courtes en 2026, le total atteint donc 216 points. En 2027, les dix Sprints permettront de distribuer 360 points, soit 144 de plus que cette année.

Cette augmentation offrira aux pilotes et aux écuries davantage d’occasions de marquer des points en dehors des Grands Prix traditionnels. Elle pourrait également rendre les performances réalisées le samedi plus importantes dans la lutte pour les deux titres mondiaux.

En 2026, les courses courtes représenteront environ 8,2 % de l’ensemble des points disponibles. Cette proportion grimpera à près de 12,9 % en 2027.

En additionnant les points des Grands Prix et ceux des Sprints, la saison 2027 proposera un total de 2784 points en 2027. Il s’agira du nombre de points le plus élevé jamais proposé au cours d’une saison de Formule 1.

Une progression spectaculaire depuis trente ans

L’augmentation prévue en 2027 s’inscrit dans une tendance beaucoup plus ancienne. Au cours des trois dernières décennies, le nombre total de points distribués en Formule 1 a fortement augmenté, sous l’effet combiné de l’allongement du calendrier et des modifications successives du barème.

En prenant comme référence des saisons espacées de dix ans, cette progression apparaît particulièrement nette.

En 1996, le championnat distribuait un total de 416 points. Dix ans plus tard, en 2006, ce chiffre atteignait 702 points. En 2016, il était passé à 2121 points, avant d’atteindre 2640 en 2026. En un peu plus de trente ans, le nombre de points disponibles aura ainsi été multiplié par près de 6,7.

Cette évolution ne s’explique pas uniquement par le nombre croissant de Grands Prix. Les changements de barème ont joué un rôle majeur, notamment l’adoption du système actuel attribuant 25 points au vainqueur d’une course principale. L’introduction des Sprints en 2021 a ensuite ajouté une nouvelle source de points, dont l’importance a progressivement augmenté avec l’évolution du format. En passant à dix épreuves en 2027, la Formule 1 franchira donc une nouvelle étape.