Sato gagne à Gateway, Pagenaud se rapproche au championnat

Une semaine après avoir été impliqué dans le très violent accident du premier tour de Pocono, où sa responsabilité avait été pointée du doigt par de nombreux acteurs du championnat, Takuma Sato a pris sa revanche en s’imposant à Gateway, pour ce qui était l’antépénultième manche du championnat IndyCar 2019.

Le Japonais a résisté sur la ligne à Ed Carpenter, qui a tout tenté dans le dernier tour et a manqué la victoire pour 0"039. L’Américain disputait sa dernière course de la saison, lui qui n’a qu’un programme sur ovale, et a devancé le vétéran Tony Kanaan, qui signe un beau podium.

Santino Ferrucci termine une nouvelle fois quatrième et égale son meilleur résultat, non sans avoir eu maille à partir avec Josef Newgarden dans le dernier virage. Ce dernier, leader du championnat, était à la lutte avec son compatriote mais a fait un tête-à-queue dans le dernier virage, pour finalement franchir la ligne septième.

Il reprend toutefois des points à celui qui était son principal rival au championnat avant la course, Alexander Rossi, qui termine 13e. Ce dernier perd d’ailleurs la deuxième place du classement au profit de Simon Pagenaud, cinquième sur la ligne, qui pointe désormais à 38 points de Newgarden au classement.

Scott Dixon a été contraint à l’abandon suite à un problème mécanique, et le Néo-Zélandais voit les choses se compliquer pour ses espoirs de titre, alors qu’il pointe à 70 points de Newgarden. Néanmoins, il reste une course à Portland puis celle de Laguna Seca, en clôture du championnat, dont les points seront doublés.

Conor Daly a terminé sixième, confirmant ses bonnes dispositions malgré une monoplace Carlin pas toujours à l’aise. Derrière Newgarden, Ryan Hunter-Reay, Colton Herta et Marco Andretti complètent le top 10, tandis que Sébastien Bourdais, comme Will Power, a fini sa course dans le mur.