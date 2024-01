Encore convalescent, Simon Pagenaud donne de ses nouvelles

Par Emmanuel Touzot 22 janvier 2024 - 17:41





Depuis son accident survenu début juillet lors des premiers essais du Grand Prix de Mid-Ohio d’IndyCar, Simon Pagenaud a donné des nouvelles concrètes sur sa santé. Le pilote français avait subi un choc et plusieurs tonneaux à 290 km/h après une défaillance de ses freins.

Une commotion cérébrale avait été détectée et il avait dû interrompre sa saison après huit courses seulement. Depuis, on avait peu de nouvelles sur sa santé, et Simon Pagenaud en donne en ce début d’année.

"L’accident a été très brutal, il y a eu des dégâts à l’intérieur, car comme vous le voyez, à l’extérieur tout va bien ! Mais à l’intérieur, les blessures sont plus difficiles à quantifier et les progrès plus difficiles à voir" a déclaré le Français dans une vidéo.

"J’ai des rendez-vous avec les docteurs chaque jour pour progresser, j’ai fait de gros pas en avant depuis le mois de juillet. Mais on parle de compétition de haut niveau et je dois travailler dur pour revenir à un niveau satisfaisant, même pour la vie de tous les jours."

Sur son site, il donne quelques détails supplémentaires sur ce que cela implique au niveau de sa carrière : "Je ne sais pas encore si je serai de retour derrière un volant en 2024 ni si je suis prêt pour cela. Je veux prendre les choses lentement pour m’assurer que lorsque je reviendrai, je serai à nouveau à mon meilleur niveau."

"Pendant que je réfléchis à mes prochaines étapes, je veux aussi profiter de l’occasion pour revenir sur ma carrière et me remémorer avec vous les succès passés et les moments spéciaux. Mais ne vous méprenez pas : ce n’est pas la fin, car des temps meilleurs sont à venir !"

On souhaite un rétablissement aussi prompt que possible au champion IndyCar 2016, aussi vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 2019.