Officiel : Grosjean reste en IndyCar et rebondit chez Juncos

Depuis son éviction d’Andretti Autosport, l’avenir s’était assombri pour Romain Grosjean. On disait le pilote français en discussions avec Dale Coyne Racing, l’équipe de ses débuts outre-Atlantique en 2021. Mais finalement, c’est chez Juncos Hollinger Racing que Grosjean va rebondir en 2024, puisqu’il pilotera la monoplace au n°77 l’année prochaine.

Il fera équipe avec l’Argentin Agustin Canapino. Cette voiture était initialement celle de Callum Ilott, mais le Britannique et l’équipe Juncos ont acté leur séparation la semaine dernière. C’est une bonne nouvelle pour Grosjean, puisque JHR a officialisé un partenariat technique avec McLaren en IndyCar.

"J’ai suivi de près l’ascension de JHR au cours des dernières saisons" a déclaré Grosjean. "L’équipe a connu une croissance significative, et je suis impatient d’apporter mon expérience alors que nous visons une solide saison 2024."

Ricardo Juncos, fondateur et copropriétaire de l’équipe, a salué l’arrivée du Français : "Romain Grosjean apporte un pedigree inégalé dans le sport automobile. Son leadership et son expérience sont précisément ce dont nous avons besoin pour propulser JHR vers de nouveaux sommets en IndyCar."

Brad Hollinger, copropriétaire de l’équipe, est également impatient de voir l’apport de Grosjean : "Romain Grosjean a l’habitude de courir au plus haut niveau du sport automobile. Son expertise sera inestimable alors que nous nous efforçons de redéfinir nos paramètres de performance, à la fois sur la piste et en dehors."

