ES16 : Tout est calme pour Tänak

Leader de l’ADAC Rallye Deutschland, Ott Tänak a affronté tranquillement la première spéciale piégeuse de la matinée dans les vignes de Moselle, alors que l’équipe Toyota Gazoo Racing protégeait ses trois premières places.

Sans pression sur ses épaules, Tänak a été le septième plus rapide sur les 28,06 km de Grafshaft. Son avance sur son équipier Kris Meeke est désormais de 25’’1 à trois spéciales de l’arrivée de cette dixième manche de Championship du Monde FIA des Rallyes.

“Spéciale propre, pas d’inquiétude”, a dit l’Estonien. “Mais il y a de nombreuses nouvelles portions, alors on doit rester concentrés.”

Un troisième chrono a suffi à Meeke pour porter son avance sur Jari-Matti Latvala à près de 20 secondes, le Finlandais terminant à plus de 16 secondes du meilleur temps signé Thierry Neuville.

Le deuxième plus rapide a été Dani Sordo, qui a assuré un doublé Hyundai tout en réduisant son retard sur Latvala à 16’’1 – mais pas de quoi perturber le Finlandais.

“Dani était à l’attaque et j’ai juste été prudent. Pas de panique. Tout va bien”, a expliqué Latvala.

Andreas Mikkelsen et Esapekka Lappi ont échangé leurs positions, le Norvégien perdant plus de dix secondes en sortant de la route et permettant au pilote Citroën de prendre la sixième place.

Après ES19 : Tänak remporte son 3e Rallye d’Allemagne consécutif

Ott Tänak a remporté son troisième rallye consécutif en Allemagne ce dimanche après-midi.

L’Estonien a remporté sa quatrième victoire sur les cinq dernières manches, permettant à Toyota de remporter son premier triple podium depuis 1993 et son premier triplé en WRC depuis quatre ans.

Au volant d’une Yaris, Tänak a battu Kris Meeke de 20,8 secondes. Le Finlandais Jari-Matti Latvala a fini 15,2 secondes derrière Meeke à la troisième place.

Thierry Neuville a remporté la Power Stage et a remporté cinq points supplémentaires sur sa Hyundai i20. Teemu Suninen a fini deuxième et pris quatre points, Latvala prenant trois points avec la troisième place. Meeke et Sébastien Ogier ont pris respectivement deux points et un point.